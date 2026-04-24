Son Mühür- Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü iki adayını karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi gündem, MHK'nın karşılaşmayı yönetmesi için atadığı Yasin Kol oldu.

Ligin ilk devresinde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşma sonrası Galatasaray yönetiminin istenmeyen hakem ilan ettiği Yasin Kol'un, TFF tarafından tercih edilmesi eski hakem camiasında da şaşkınlık yarattı.

Tepkilerin odağında Yasin Kol'un FİFA kokartı sahibi olmaması geliyordu.

FİFA kokartı olmayan bir hakem...



Eski MHK başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalması için Yasin Kol'un görevlendirilmesine göndermede bulunarak FİFA kokartlı hakemlerin bu durumu sorgulaması gerektiğine işaret etti.

“7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA kokartı olmayan Yasin Kol derbilerde cirit atıyor!'' diyen Çulcu,

''Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerinin bu durumu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.” hatırlatmasında bulundu.



Bir tepki Çakar'dan...



Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterenler arasında eski FİFA kokartlı hakemlerden Ahmet Çakar da vardı.

''Dünyanın hiçbir ülkesinde, dünya futbol tarihinde, dünyanın hiçbir ülkesinde (buna Mozambik, Uganda, Gine Bissau, Gabon da dahil) o ülkenin en üst düzey üç takımının kendi arasında lig maçı, 6 defa, son 8 yılda 6 defa FIFA kokartı olmayan, İngilizce bilmediği için Türkçesi bile iyi olmayan bir hakemin verilmesi mümkün değildir'' vurgusunda bulunan Çakar,

''7 tane FIFA hakemini dizeyim; Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır ve Buradan şu çıkar: Siz ahlaken ve veya yetenek olarak, teknik olarak Yasin'in kolunun altındasınız'' sözleriyle yaşanan durumun olağan dışı olduğuna dikkat çekti.

