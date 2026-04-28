Son Mühür- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, seçim zamanında söylediği birlikte yöneteceğiz sözünü yerine getiriyor. Başkan yanına birim müdürlerini de alarak Küner ve Çile mahallelerinde adeta bir saha çıkarması yaptı. Sahada yaşanan anlar daha çok bir komşu ziyareti havasındaydı. Bir ağaç gölgesinde ve masanın etrafında toplanan mahalleliyle demli çaylar eşliğinde uzun uzun konuşuldu.

Verilen sözler hayata geçiriliyor

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sadece sosyal medya sloganı olarak bırakmayan Çiçek, mahalle sakinlerini tek tek dinledi. Masada mahallelinin çözüm bekleyen taleplerinin yazıldığı not kağıtları da vardı. Belediye başkanının bizzat ayağına gelip kendilerini dinlemesi sonucunda vatandaşın yüzündeki o samimi tebessümden de rahatlıkla okunabiliyordu. Bazı yerlerde sarılanlar bazı yerlerde dert yananlar.. Menderes vatandaşı ne diyorsa, notlar ona göre alındı.

Saha notları çözüm yolunda

Başkan Çiçek, talepleri yerinde görüp ilgili müdürlerine anlık talimatlarları verdi. Küner’in dar sokaklarından Çile’nin meydanına kadar her köşede bir selamlaşma oldu. Menderes halkı sorunlarını doğrudan muhatabına anlatabilmenin rahatlığını yaşadı.

Vatandaş ne diyorsa o!

Ziyaret sonrasında kısa bir değerlendirme yapan İlkay Çiçek ise bu tarz buluşmaların belediyecilik vizyonunun temel taşı olduğunu hatırlattı.

