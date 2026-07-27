Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçimleri öncesinde İzmir iş dünyasında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Yeni dönemde görev almak isteyen meclis üyeleri birer birer adaylıklarını duyururken bir açıklama da EBSO meclis üyesi Dr. Ahmet Özken’den geldi. EBSO’nun temmuz ayı birinci olağan meclisinde söz alan Özken, gelecek dönem meclis başkan yardımcılığı görevine aday olduğunu duyurdu.

“EBSO’ya 141 firmamız kayıtlı”

Yazılım sanayi sektöründe özellikle son 10 yılda liderliği üstlenen firmaların yerini yazılım bilişim sanayi firmalarına bıraktıklarını belirterek açıklamalarına başlayan Özken, “Yazılım üreten firmalar 825 milyar dolarlık değere sahipler. Fors 500’ün yüzde 30’u yani 150 tanesinden fazlası teknoloji anlamında sanayileşmiş ve üretim yapan firmalar. Türkiye’nin geçen yıl gerçekleştirdi rakam yaklaşık 265 milyar dolar. Tüm dünyadaki en büyük dört yazılım firmasının değeri 16 trilyon dolar. Türkiye yazılım sanayide 2015 ila 2020 yılları arasında yazılım ve bilişimin sanayi sektörü olarak vasıf kazandığını görüyoruz. Yazılım ve bilişim üretenler de o dönemde sanayici vasfını kazanmış oldu. O yıllarda EBSO’da 85 ila 90 üyemiz vardı, 20’ye yakını yazılım ve bilişim üreten firmalardı yani azınlıktaydık. Şu anda 141 yazılım firması kayıtlı. Bu firmalar, birçok sektöre hizmet veriyor. Yıllık 3 buçuk milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren sektörden bahsediyoruz. 2017’e Resmi Gazete’de sektör vasfı kazandığımız için EBSO’da da temsil edilmeye başladık. Son 6 ila 7 yıl içinde inanılmaz büyüdük” dedi.

Türkiye’ye ‘veri merkezlerinin merkezi’ önerisi!

“Hem Türkiye hem de dünyaya baktığımızda yazılım ve bilişim firmalarının sanayi vasfı kazanması çok değerli” sözleriyle devam eden Özken, “Türkiye’de 200 bin insan bu sektörde hizmet vererek sanayicilere de destek oluyor. Önümüzdeki 10 yıldaki teknolojik verilere baktığımızda sahip olduğumuz veri merkezlerinin önemi çok fazla. ABD 500 milyar dolar veri merkezlerine yatırım yaptı. EBSO’nun da içinde bulunduğu 17 farklı OSB var. Veri merkezleriyle ilgili adım atmış OSB’lerimiz var. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor: Veri merkezleri hem OSB’deki firmalara katkı sağlamak hem de verilerin içeride tutulup ekonomiye kazandırılması çok önemli. OSB’lerin bu konuda dikkatli olmalarını ve yatırım yapmalarını öneriyorum. Bu konuda Türkiye, bir veri merkezlerinin merkezi olması noktasında inancımız var” ifadelerini kullandı.

“EBSO gerçekten okul…”

Daha sonra Özken, meclis başkan yardımcılığı için aday olduğunu şu sözlerle duyurdu: “15 yıldır EBSO’da yedek komite üyeliğinden başlayarak meslek komite üyesi, komite başkanlığı ve birçok komisyonlarda özellikle AB Dış İlişkiler Çalışma Komisyonu ve Üniversite Sanayi İş Birliği çalışmalarında yer aldım. EBSO gerçekten bir okul. Kıymetli büyüklerimizin tecrübeleri çok önemli. Kadın meclis üyelerinin sayısının artması gerektiği düşünüyorum. Ben de meclis başkan yardımcılığı adaylığımı açıklıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçeoğlu, “Adaylığınızı tebrik ediyorum. Bu kademelerden yukarıya doğru da geleceksinizdir. Başarılar diliyorum” dedi.

Dr. Ahmet Özken kimdir?

1977 yılında Almanya’da doğan ÖZKEN, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Meslek Yüksek Okulu “Gümrük İşletme” bölümünü, ardından Anadolu Üniversitesi “Maliye” bölümünü bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Dış Ticaret” bölümünde “E-gümrük Uygulamaları ve Dış Ticarete Etkileri” konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini, Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında da Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tez konusu “AB Gümrüklerinde Uygulanan Tek Pencere (Single Window) Sisteminin Türkiye’ye Uyarlanması” dır.

1996 yılından günümüze dış ticaret, gümrük ve yazılım sektörlerinde hizmet veren ÖZKEN, 2002 yılında T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından açılan sınavlarda başarılı olarak “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi’ni almış ve Türkiye’nin “En Genç Gümrük Müşaviri” olma ünvanını elde etmiştir. İstanbul, Mersin, Balıkesir, Hopa ve Londra’da şubeleri bulunan İzmir merkezli ÖZKEN GROUP bünyesindeki Gümrük Müşavirliği, Yazılım, Akademi ve Denetim şirketlerinin İcra Kurulu Başkanlığı’nı yapan ÖZKEN, Ekonomi Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu seminerlerde yaklaşık 75 farklı ilde 35.000’den fazla kişiye, Ticaret ve Sanayi Odalarında, İhracatçılar Birliklerinde, Gümrük Müşavirliği hazırlık kurslarında, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nde Ön Lisans & Lisans & Yüksek Lisans öğrencilerine “Dış Ticaret & Gümrük Mevzuatı & Sanayide Dijitalleşme” üzerine dersler vermiş & vermektedir.

Başta “FORBES 500” listesindeki firmalar olmak üzere birçok Sanayici ve Dış Ticaret kuruluşuna Gümrük Müşavirliği, Danışmanlık, Denetim ve Dijitalleşme konularında hizmetleri veren Özken’in Ortak yazarlarla yazılmış olan Gümrük & Dış Ticaret ile ilgili 8 ulusal kitabı mevcuttur. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis üyeliği, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Üyeliği, TEV (Türk Eğitim Vakfı) İzmir Yürütme Kuruluğu Üyeliği ve KİTVAK Mütevelli heyet üyeliğinin yanı sıra, birçok Sivil toplum kuruluşu üyesidir.