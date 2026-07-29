İzmir Bayraklı'da yer alan bir otomotiv işletmesinde meydana gelen yangın, çevrede kısa süreli paniği de beraberinde getirdi. Adalet Mahallesi Oğuz Abay Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerinden çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.

Saat 12.40 sıralarında meydana gelen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale gerçekleştirdi.

Çok sayıda araç ve personelle müdahale!

Yangına müdahalede 5 arazöz, 3 merdivenli itfaiye aracı ve 3 tonaj araç yer aldı. İş yerinde yer alan kamyonların da risk oluşturması sebebiyle ekipler, alevlere dört ayrı noktadan müdahale gerçekleştirerek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

İşletmeler büyük tehlike atlattı!

Yangının çıktığı iş yerinin bitişiğinde tır yedek parçaları satışı gerçekleştirilen işletmenin yer alması sebebiyle ekipler öncelikle çevre iş yerlerini korumaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Koordineli müdahale sonucunda alevlerin çevredeki işletmelere sıçramasının önüne geçilirken, olası daha büyük bir felaket de engellendi.