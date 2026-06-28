Şile Belediyesine yönelik düzenlenen ve geniş çaplı bir rüşvet çarkını ortaya çıkaran operasyonların üçüncü dalgası sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Daha önceki iki operasyonda elde edilen belgeler ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda harekete geçen ekipler, aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma dosyasında 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesine fesat karıştırıldığı ve milyonlarca liralık nakit rüşvet talep edildiği iddiaları dikkat çekti. Bu süreçte Koşan Adam adlı organizasyon firmasının sahibi olan Berkant Acil'in ismi şüpheliler arasına girdi. Peki, Şile Bezi Festivali vurgununda adı geçen Berkant Acil kimdir, kaç yaşında ve şirketleri hangileri? İşte operasyonun tüm detayları ve Berkant Acil hakkında merak edilenler...

BERKANT ACİL KİMDİR?

Haluk Levent'in kardeşi olarak tanınan Berkant Acil, organizasyon, etkinlik yönetimi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı. Profesyonel iş hayatına 1994 yılında ağabeyi Haluk Levent'in orkestrasında gitar çalarak adım attı. Yaklaşık dokuz yıl boyunca konser ve sahne planlamaları ile menajerlik işlerini yürüttü. Müzik dünyasında kazandığı tecrübeyle birlikte 2003 yılında kendi şirketlerini kurarak ticari faaliyetlerine yön verdi. Günümüzde Koşanadam Organizasyon, Koşan Trade İthalat ve İhracat ile Koşan Adam Sigorta şirketlerinin yöneticiliğini yapıyor.

BERKANT ACİL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İş insanı Berkant Acil aslen Adana'nın Yüreğir ilçesi nüfusuna kayıtlı. Doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor. Organizasyon sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer alan Acil, çeşitli festivaller ve büyük çaplı sahne etkinliklerinin planlamasını üstleniyor.

BERKANT ACİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da Şile Belediyesine yönelik yürütülen ve 10 Temmuz 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihlerindeki ilk iki dalganın devamı niteliğinde olan yolsuzluk soruşturmasında Berkant Acil de gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren ifadelere ve itiraflara göre, 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesinde büyük bir rüşvet ağı kuruldu. İhale süreci resmi olarak başlamadan önce Berkant Acil'in sahibi olduğu firma yetkilileriyle Kartal'da gizli bir toplantı yapıldı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİNDE MİLYONLUK RÜŞVET VE GİZLİ TOPLANTI İDDİASI

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin savcılık beyanları, festival ihalesindeki usulsüzlükleri ortaya döktü. Dosyadaki bilgilere göre Kartal'daki gizli toplantıda, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı talep ettiği liste üzerinden ön anlaşma yapıldı. İhale kağıt üzerinde başka firmalar teklif vermiş gibi gösterilerek paravan bir yapı kuruldu. Bu anlaşma karşılığında organizasyon firmasından 4 milyon lira nakit para ve 3 adet lüks cep telefonu istendiği kayıtlara geçti.

RÜŞVET PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIK: BAŞKANDAN 1 MİLYON LİRA GİZLEDİLER

İtirafçı ifadelerinde rüşvetin paylaşım aşamasına dair dikkat çeken detaylar yer aldı. İfadelere göre Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı rüşvet miktarını 3 milyon lira olarak biliyordu. Ancak Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk'un firmadan 4 milyon lira aldığı ifade edildi. Aradaki 1 milyon liralık farkın başkandan gizlenerek bu iki isim tarafından beşer yüz bin lira şeklinde paylaşıldığı belirtildi. Rüşvet paralarının, belediyeden hak edişler ödendikçe poşetler içinde elden teslim alındığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.