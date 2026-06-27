Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. 2026-2027 sezonuna Avrupa hedefiyle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Yeni sezon öncesinde İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique ile resmi sözleşme imzalayan Göz-Göz, daha önce prensip anlaşmasına varılan Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg transferi netlik kazanmadı. Brezilyalı savunmacı Heliton'un takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Aris'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak oyuncuyla henüz resmi sözleşme imzalanmadığı, Sonko Sundberg'in İzmir'e getirilmediği ve transferin şu aşamada askıya alınmış olabileceği ifade edildi. Yönetimin, tecrübeli savunmacının transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı farklı alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

“Göztepe U19’un rakipleri belli oluyor”

UEFA Gençlik Ligi'nde Play-Off Şampiyonu olarak önemli bir başarı elde eden Göztepe U19 Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi 2026-2027 sezonu Ulusal Şampiyonlar Yolu 2'nci eleme turundaki rakibi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Göztepe Spor Kulübü, organizasyonda Ulusal Şampiyonlar Yolu üzerinden mücadele edecek ve üç eleme turu oynayacak. Çift maç eleme usulüne göre düzenlenecek üç turu başarıyla tamamlayan takımlar, ana turnuvanın son 32 aşamasına yükselme hakkı elde edecek. Göztepe U19 Takımı, eleme aşamalarını geçmesi halinde Avrupa'nın önde gelen akademi ekipleriyle doğrudan eleme turunda karşı karşıya gelme fırsatı yakalayacak. Göztepe’nin gençler İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu olacak.