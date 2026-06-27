Son Mühür - Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique'yi renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, savunma takviyesinde ise beklenmedik bir engelle karşılaştı. Brezilyalı stoper Heliton'un takımdan ayrılışının ardından savunmadaki boşluğu doldurmak için harekete geçen yönetim, Ludogorets forması giyen Noah Sonko Sundberg ile prensipte el sıkışmıştı. Ancak son gelen bilgilere göre, taraflar arasında çıkan pürüzler nedeniyle resmi sözleşme henüz imzalanamadı ve transfer süreci tam bir bilmeceye dönüştü.

Transfer askıya alındı

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Aris'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Bulgaristan'ın Ludogorets takımında bulunan 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacının henüz İzmir'e getirilmediği öğrenildi. Oyuncunun transferinin şu an için askıya alındığı iddia edilirken, Göztepe yönetiminin zaman kaybetmemek adına listedeki diğer stoper adaylarına yöneldiği ve alternatif isimlerle görüşmelere başladığı belirtildi.