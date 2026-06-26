Okulların kapanmasıyla beraber çocuklar yaz tatiline büyük bir mutlulukla girdi. Göztepe Spor Kulübü de bu heyecana ortak olmak için "Karneni Getir, Hediyeni Götür" isimli özel bir projeyi uygulamaya aldı.

Çocuklara karne hediyesi vermek için başlatılan bu organizasyon, ilk günden itibaren hem miniklerden hem de ailelerinden büyük bir ilgi gördü.

Etkinliğin ilk durağı Fahrettin Altay oldu

Etkinliğin ilk durağı, şehrin merkezi noktalarından biri olan Fahrettin Altay Meydanı oldu. Meydanı dolduran yüzlerce çocuk, karnelerini göstermenin gururunu yaşarken Göztepe camiasının bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gün boyu devam eden çeşitli oyunlar ve sürpriz hediyeler, miniklerin yüzünü güldürürken meydanda tam bir festival coşkusu yaşandı.

Kanka çocukların gözdesi oldu

Organizasyonun en çok dikkat çeken ismi, kulübün maskotu Kanka oldu. Etkinlik alanına girdiği andan itibaren çocukların etrafını sardığı Kanka, onlarla tek tek ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hediyelerin dağıtımında da bulunan maskot, karne gününü çocuklar için çok daha özel ve unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

"Şehrimin Takımı"

Göztepe'nin yürüttüğü "Şehrimin Takımı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, yalnızca bir hediyeleşme organizasyonu olmanın ötesine geçiyor.

Kulüp, bu tür çalışmalarla çocukları sporla daha yakından tanıştırmayı ve onlara Göztepe sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

Sıradaki etkinliğin yeri ve günü ne zaman?

Karne sevincini şehrin dört bir yanına taşımakta istekli Göztepe Spor Kulübü, organizasyonu hız kesmeden sürdürecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için diğer günlerin takvimi ise şu şekilde;

Yarın: Konak Meydanı

28 Haziran Pazar: Optimum AVM Açık Otoparkı