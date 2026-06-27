Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet arttı. FIFA Dünya Kupası’nda ise Süper Lig’den 43 futbolcu mücadele ediyor. 2025-2026 sezonunu 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sarı-kırmızılılar hazırlıklarına başladı. Yeni sezon heyecanı taraftarları sardı. Göz-Göz’lü taraftarlar merakla ve heyecanla 2026-2027 sezonunun formalarını bekliyor. Özel tasarımlarla çıkacak olan Göztepe’nin formasında bu sezon farklı bir uygulamaya gidiliyor. Taraftarların kararları dikkate alınarak forma seçiminde yazı ve punto farklı olacak.

“Taraftar belirleyecek”

2026-2027 sezonunda Göztepe formalarında yer alacak yazı fontunu taraftarlar seçiyor. Yeni sezonda tanıtılacak olan formalarda kullanılacak isim ve numara fontunu taraftarların oylarına sunuluyor. Taraftarlar, Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden tercih ettikleri fonta oy vererek yeni sezon formaların yazı fontuna karar verecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe Mobil Uygulamasında yer alan Anketler bölümünden beğendikleri yazı fontuna oy vererek yeni sezon formalarının fontunu belirleyebilecek. Söz taraftarlarda karar büyük Göztepe ailesinde olacak.

“Göztepe taraftarı takımının yanında”

Göztepe Spor Kulübü, geçtiğimiz haftalarda kuruluşunun 101. yılını coşkuyla ve büyük sevinçle kutladı. Taraftarlarının düşüncelerine ve görüşlerine her zaman önem veren sarı-kırmızılı yönetim bu sezon farklı uygulamalara gitmesi bekleniyor. Yeni sezon öncesi taraftar grupları ile başkan Mehmet Sepil’in bir araya gelmesi planlanıyor. Taraftarların kombine, bilet talepleri, öğrencilere ve dezavantajlı bireylere yönelik uygulamaların konuşulması düşünülüyor. Göztepeli taraftarlar her zaman takımının yanında yer alarak bu sezonda son topa kadar sarı-kırmızılıları destekleyecek.