Zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörü Kadir İnanır'ın vefatı, sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı. Hastane önünde açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, usta ismin uzun süren sağlık sorunlarına karşı büyük bir direnç gösterdiğini ancak yorgun düştüğünü vurguladı. Yaşanan bu acı kaybın ardından, İnanır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri cenaze detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Kadir İnanır cenaze namazı hangi camide kılınacak, nereye defnedilecek ve tören saat kaçta başlayacak? İşte usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı hakkında merak edilen bilgiler.

KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk anma töreni saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla törenin yeri ve saatini doğruladı.

KADİR İNANIR CENAZE NAMAZI HANGİ CAMİDE KILINACAK VE NEREYE DEFNEDİLECEK?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşecek anma programının ardından Kadir İnanır'ın naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazının ardından usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

14 Mayıs 2026 tarihinde akciğer enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi gördü. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen 77 yaşındaki oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Dayısının vefatı sonrası konuşan Levent İnanır, sanatçının sekiz yıldır çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini ve son ana kadar direndiğini ifade etti.

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, aslen Trabzon Sürmenelidir. Sinema kariyerine 1968 yılında adım atan usta isim, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan başrollerinden biri oldu. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü", "Bodrum Hakimi", "Devlerin Aşkı" ve "Dila Hanım" gibi kült filmlerde sergilediği performansla hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca Altın Koza, Antalya Film Festivali ve Ankara Film Festivali organizasyonlarından pek çok "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü kazandı.