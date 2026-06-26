İzmir futbolunda dev bir satın alma hamlesi daha kapıdan döndü. Süper Lig ekibi Göztepe, yatırımcı arayışındaki 2. Lig temsilcisi Altınordu’yu bünyesine katmak için resmi hamle yaptı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kırmızı-lacivertlileri uzun süredir devretmeye çalışan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bizzat masaya oturdu. Ancak iki deneyimli futbol adamının zirvesinden uzlaşı çıkmadı.

Sepil’in eski planı yine duvara tosladı

Bu hamle Mehmet Sepil için bir ilk değil. Göztepe'nin patronu, Türk futbolunun altyapı fabrikası olarak bilinen Altınordu’yu almak için geçmiş yıllarda da yoğun mesai harcamıştı. O dönemki girişimler de tıpkı bugünkü gibi sonuçsuz kalmıştı. Tarih tekerrür etti.

İki kulüp arasındaki vizyon farkı, ortak bir paydada buluşmayı zorlaştırıyor. Sepil’in İzmir futbolunu tek çatı altında daha güçlü bir yapıya kavuşturma isteği, Özkan'ın katı prensiplerine takılıyor.

Özkan'ın "A Takım" şartı masayı dağıttı

Seyit Mehmet Özkan'ın devir işlemlerinde esnemediği çok net kırmızı çizgileri var. Kulübün adını veya armasını değiştirmek isteyen hiçbir yatırımcıya randevu dahi vermiyor.

Özkan, yıllardır gözü gibi baktığı altyapı takımlarını ve dev tesisleri kendi kontrolünde tutmak istiyor. Planı net: Sadece A takımın yarışmacı haklarını devretmek. Bu durum, kulübün tamamında tam yetki isteyen Göztepe kanadında karşılık bulmadı.