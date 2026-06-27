Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında şampiyon olarak adını TBL’ye yazdırdı. Uzun yıllardan sonra parkelere geri dönen sarı-kırmızılılar, bu sezon TBL’de play-off yarı final serisinde Bandırma Bordo Basketbol takımına elenerek veda etti. Sezona başantrenör Rüçhan Tamsöz ile başlayan daha sonra yardımcı antrenör Nehir Berk ile anlaşan İzmir temsilcisi sezonu kapattı. 2026-2027 sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılılar transferde hareketli günlerden geçiyor. Gaziantep Basketboldan Emre Arda Sivas ile Rijad Aydın transferinden sonra İzmir temsilcisi, TBL takımlarından Göztepe, Konya BŞB’den Ahmet Can Duran’ı transfer etti. 1999 doğumlu, 2.08 m boyundaki uzun oyuncu Fenerbahçe altyapısından yetişti. Ahmet Can Duran 34 maçta 22:52 dk, 9.4 sayı, 5. 7 rivaund, 1.9 asist, 0.6 blok ortalamasıyla oynadı.

“Göztepe’den paylaşım geldi”

Göztepe Spor Kulübü Basketbol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1999 doğumlu, 2.08m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ahmet Can; Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi. Milli takım altyapısında da önemli başarılara imza atan Ahmet Can; U16 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, U17 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken U18 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Ahmet Can Duran'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.