Son Mühür - ABD’de kahve tüketimi hızla artarken, sektördeki rekabet de aynı oranda kızışıyor. Her gün kahve tüketen Amerikalıların oranı yüzde 62’ye ulaşırken, pazardaki en büyük pay hâlâ büyük markaların elinde bulunuyor. Bu ortamda yükselişe geçen bazı yeni markalar ise çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Son olarak, kahve ve kokteyli bir araya getiren konseptiyle öne çıkan The Blend Coffee & Cocktails, iflas koruma başvurusunda bulundu.

2020 yılında açılmıştı

2020 yılında Florida’nın St. Petersburg kentinde kurulan The Blend Coffee & Cocktails, Stacha Madsen ve kızı Nichole Richardson tarafından hayata geçirildi. Kurucular daha önce Seattle’da bir kahve standı işletmişti. Florida’daki ilk şubenin ardından hızla büyüyen marka, Central Avenue, 4th Street N, 34th Street N ve Magnolia Heights gibi bölgelerde toplam sekiz şube açtı. Sadece kahveyle sınırlı kalmayıp menüsüne alkollü içecekleri de ekleyen marka, bu nedenle “The Blend Coffee & Cocktails” adını aldı. Kahve ve kokteyli bir araya getiren sunumlarıyla öne çıkan marka, kendine özgü espresso harmanı ve kahve/alkol tadım menüleriyle gençler arasında popülerlik kazandı. Müşterilerine, Brezilya, Nikaragua ve Peru’dan gelen çekirdeklerle hazırlanan, güçlü, dumanlı ve meyvemsi notalara sahip bir espresso deneyimi sunuyordu.

ABD’de en çok tüketilen üçüncü kokteyl

Ayrıca menüde mimosa, bloody mary ve fuzion gibi kokteyl seçenekleri de bulunuyordu. Espresso martinin ABD’de en çok tüketilen üçüncü kokteyl haline gelmesiyle, bu içki The Blend’in menüsünde önemli bir konum kazandı. Starbucks da 2016 yılında benzer şekilde menüsüne alkollü içecekler ekleyerek akşam saatlerinde müşteri çekmeyi denemişti, ancak bu girişim kısa sürede sonlandırılmıştı. Uzmanlar, Starbucks’ın başarısını kahveye odaklanmasına bağlarken, The Blend gibi markalar ise bu alandaki fırsatı değerlendirmeye çalıştı. Başvuruda bulunuldu Tüm bu başarı ve yeniliklere rağmen, The Blend finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şirketin farklı şubeleri adına açılmış olan The Blend Coffee 14 LLC ve The Blend Coffee 6 LLC gibi kuruluşlar, 4 Kasım 2025’te Florida Orta Bölgesi’nde iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu adım, şirketin hemen kapanmak yerine borçlarını yeniden yapılandırmayı amaçladığını gösteriyor. Belgelerde, şirketin varlıklarının 0–100 bin dolar, borçlarının ise 100 bin–1 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. The Blend, resmi kayıtlarda “Restoranlar ve Diğer Yiyecek Mekânları” kategorisinde yer alıyor.