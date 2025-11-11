Son Mühür- Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de bugün yayımladığı Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, özel sağlık sektörüne yönelik yatırım ve tesis açılışlarında köklü bir değişim getiriyor. Yeni düzenleme, özel sağlık tesislerinin açılma süreçlerini artık merkezi ve bölgesel ihtiyaç analizine dayandırarak, ülkedeki sağlık hizmetlerinin dengeli dağıtımını ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedefliyor. Bu planlama sayesinde, özellikle Anadolu illerinde sağlık yatırımlarının teşvik edilmesi ve hizmet kalitesinin ülke genelinde standartlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak israfını önleyen bütüncül planlama

Yönetmelikle birlikte, özel sağlık tesisleri için belirlenecek olan kadro standartları ile doktor, hemşire ve tıbbi cihaz gibi kritik kaynakların coğrafi dağılımındaki dengesizliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu yeni sistem, yatırım yapılacak olan tıbbi uzmanlık alanlarını, özellikli hizmetleri ve tesisin fiziki büyüklüğünü birbirleriyle uyumlu kılacak. Lisans aşamasında, sağlık tesisinin kapasitesi, insan gücü ve teknolojik donanımı bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak ve planlanacak. Bu sayede, bölgesel bazda ortaya çıkan atıl kapasite sorununun engellenmesi ve kamu kaynaklarının israfının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Şeffaf süreçler bakanlık denetiminde

Tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri, yasal düzenleme çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın merkezi kontrolü ve denetimi altında yürütülecek. Bu denetimli ve şeffaf yapı, süreçlerin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor. Düzenlemenin temel amacı, özel sektörün dinamik gücünü ulusal sağlık politikalarıyla birleştirerek vatandaşlar için "daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir" bir sağlık hizmeti ekosistemi oluşturmaktır.