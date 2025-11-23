Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda ağırladığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Tempolu başlayan mücadelede iki takım da zaman zaman etkili olsa da ağları sarsmayı başaramadı. İzmir ekibi özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirse de istediği golü bulamadı.

Stoilov: İlk yarıda yeterli istekle başlamadık

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu ancak hücum performansının yeterli olmadığını söyledi.

“Maçın ilk yarısında sahaya yeterli hırsla çıkamadık. Hücumda iyi değildik. Daha sonra oyuna ağırlığımızı koyduk ama maçın içerisinde gereğinden fazla gerginlik, yere atmalar ve agresiflik vardı. Bunlar benim sevdiğim şeyler değil” diyen Stoilov, takımın kaçırdığı pozisyonlara dikkat çekti.

Stoilov, “2–3 tane net fırsat yakaladık, bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İyi olan taraf, rakibe net bir pozisyon vermemiş olmamız. Savunmada 90 dakika boyunca çok organizeydik ama hücumda çok daha iyi olmak zorundayız. Özgüvenimizi artırmamız şart” ifadelerini kullandı.

“Eksik kadroyla çalıştık, bu da hücumu etkiledi”

Milli maçlar nedeniyle verilen arada kadronun tam hazır olmadığını belirten Bulgar teknik adam, sürecin hücum organizasyonlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

“Bu iki hafta boyunca 12-14 oyuncuyla antrenman yapabildik. Juan’ın sakatlığı vardı, maça yetişmesi sevindiriciydi ama gerçek performansını sahada gösteremedi. Asıl Juan’ın performansı bu değil” diyen Stoilov, savunmada istikrarın sürdüğünü fakat hücumda bitiriciliğin düşük olduğunu vurguladı.

“Minimum 5-6 puanı kaçırdık”

Göztepe’nin sezon genelinde hücum fırsatlarını değerlendirememesinin puan kayıplarına yol açtığını belirten Stoilov, “Eğer yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilsek neredeyse her maçtan galip ayrılabiliriz. Kaçan pozisyonlar nedeniyle minimum 5-6 puanı kaybettik” değerlendirmesini yaptı.

“Santrfor bölgesinde rekabeti artırmalıyız”

Stoilov, hücum hattında rekabet eksikliğinin üretkenliği olumsuz etkilediğini belirterek transfer mesajı niteliğinde açıklamalar yaptı:

“Hepiniz biliyorsunuz, özellikle öndeki iki santrforumuzun olduğu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Bu rekabet yükseldiğinde mevcut oyuncuların performansı da artacak. Ayrıca maçın ilerleyen dakikalarında daha dinamik oyuncuları oyuna sokma fırsatımız olacak. Hücumda özgüven ve kaliteyi yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”