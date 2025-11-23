NANO Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Küçükbahçe Mahallesi, Çullubağ Mevkii'nde, 518 Ada, 100, 101 ve 102 parsel (24,46 hektar) sınırları içerisinde Karaburun DGES (24 MWm / 16 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (16 MWe / 16 MWh) projesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 10 Mayıs 2025 tarihinde projeye ÇED Olumlu kararı vermişti.

Projenin ÇED Olumlu kararına karşı Karaburun Yerel Fok Komitesi bir itiraz raporu sunmuştu. Ayrıca Küçükbahçe, Parlak, Merkez, İskele ve Anbarseki Muhtarlıkları da projenin geri çekilmesi için itiraz dilekçelerini ilgili birimlerle paylaşmıştı. Proje, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde 2025/1062 Esas numaralı dava ile yargıya taşınarak ÇED Olumlu Kararı'nın iptali istendi.

21 Kasım'da yapılan bilirkişi incelemesine katılan Küçükbahçe Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, Mahkeme heyetine bir rapor sundu. Dağdelen, yaptığı açıklamada projenin yerini eleştirerek şunları söyledi:

"GES projesi, Karaburun Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içindedir. Proje alanı aynı zamanda mera ve tarım alanıdır. 100 ve 101 parsellerin mera komisyonunca tescil edilen ve Küçükbahçe köyü kullanımına tahsis edilen 'mera alanı' olduğu biliniyor. Proje alanına en yakını 100 metre uzaklıkta olmak üzere yerleşim yerleri bulunmaktadır. Küçükbahçe, İzmir kent-bölgesine gıda tedariği sağlayan önemli bir bölgedir. DGES projesinin tarım ve hayvancılığımızı olumsuz etkileyeceği ortadadır. Kadim kültürümüze ve yaşam alanlarımıza zarar verecek bu projenin ÇED Olumlu kararının iptal edilmesini umuyoruz."

ÖÇKB ve kümülatif etki endişesi

Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan ortak açıklamada ise projenin, 2019 yılında ÖÇKB ilan edilen bölgeye etkileri vurgulandı. Açıklamada, projenin ÖÇKB ilanından sonra ön lisans kararı aldığı belirtilerek, "Parçacı olarak önerilen ve izin verilen yatırımların ekosistem üzerindeki etkileri bütüncül bir biçimde değerlendirilmemektedir. Proje, binlerce yılda oluşan bitki örtüsü ve habitat alanlarının tahribatına neden olacaktır," denildi ve ÇED Olumlu kararının iptali beklentisi dile getirildi.

Projenin kendi Nihai Raporu'ndaki Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda yer alan bazı ibareler, itirazların temelini oluşturuyor. Raporda, flora ve fauna için şu kritik tespitler yer alıyor:

Flora İçin: "GES ve depolama alanında doğal habitatlar ve bitki örtüsü geri dönüşümsüz olarak tahrip edilecektir. Bunun sonucunda flora türlerine ait popülasyonları olumsuz yönde etkileyen habitat kaybı ve habitat parçalanması ortaya çıkacaktır." Kuş Türleri İçin: Raporda, güneş panellerini durgun su yüzeyi olarak algılayıp çarpma riskine yol açan "Göl Etkisi"ne dair yeterli çalışma bulunmadığı belirtilerek kapsamlı izleme ve araştırma önerildi.

Ayrıca, Nihai Raporda "Güneş Enerji Santrallerinin, gündelik yaşam, tarım ve hayvancılığa olumsuz bir etkisinin olacağı ile ilgili literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır," denilse de, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alanın gıda tedariği açısından önemli bir mera alanı olmasına ve bölgedeki hayvancılığın önemine değinerek projeye olumsuz görüş bildirmişti.

Projenin geleceği, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde beklenen bilirkişi raporunun sonuçlarına bağlı olacak. Bölge halkı, "Bu yıkım projesine izin vermeyeceğiz" diyerek kararın iptalini bekliyor.