Son Mühür- İstanbul’un Levent semtinde, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında bulunan Yapı Kredi Plaza blokları önünde silahlı bir saldırı girişimi meydana gelmişti. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışma kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

3 saldırgan etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.”

Bakanlık ayrıca saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve kişilerden birinin dini istismar bağlantısı bulunduğunu bildirmişti.

Yaralı polislerin durumu iyi

Çatışma sırasında yaralanan iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaralı polis memurundan mesaj var

Saldırganlara müdahale eden ve yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastaneden 10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla mesaj verdi.

Polis memuru, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ben iyiyim sıkıntı yok. Koç gibiyiz. Her türlü koyar geçeriz.” ifadelerini kullandı.