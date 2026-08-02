Son Mühür/Hüseyin Demir Uluslararası futbol kamuoyunda son günlerde FIFA’nın ve UEFA’nın açıklamaları tartışılıyor. FIFA, sadece ticari gelir etmeye yönelik politikalarına devam ederken futbol otoriteri ise bu duruma karşı çıkıyor. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kurumun ekonomik gücünü ve uluslararası ilişkilerini kendi yönetimini güçlendirmek amacıyla kullandığını öne sürdü. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Devecioğlu, FIFA’nın 10 milyar doları aşan FIFA Forward Enterprise (FFE) kalkınma planının 2027 başkanlık seçimlerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

“Spor ekonomistinden FIFA değerlendirmesi”

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve spor ekonomisti Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, FIFA’nın mali politikaları, FIFA Forward Enterprise kalkınma fonları ve 2027 FIFA Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kalkınma fonları ile başkanlık seçimleri arasındaki ilişki sorgulanmalı”

FIFA Kongresi’nde 211 üye federasyonun her birinin bir oy hakkına sahip olduğunu hatırlatan Devecioğlu, federasyonların ekonomik büyüklükleri farklı olsa da seçimlerde hukuken eşit konumda bulunduğunu belirtti. Bu yapının kalkınma fonları ile başkanlık seçimleri arasındaki ilişkinin sorgulanmasını gerekli kıldığını savunan Devecioğlu, “Milyarlarca dolarlık kaynakları dağıtan yönetim ile üye federasyonların oylarına talip olan yönetimin aynı olması önemli bir yönetişim tartışmasıdır” diye konuştu.

“Sorun bu gücün nasıl yönetildiği”

Devecioğlu, FIFA’nın 10 milyar doları aşan küresel futbol kalkınma planının küçük ve gelişmekte olan federasyonlar için önemli fırsatlar sağlayabileceğini ancak dağıtım sürecinin şeffaf ve bağımsız denetime açık olması gerektiğini ifade etti. Planın 2027 seçimlerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ileri süren Devecioğlu, şunları kaydetti: FIFA’nın yayın, sponsorluk, organizasyon ve yatırım gelirleriyle büyük bir ekonomik yapıya dönüştüğünü belirten Devecioğlu, sorunun kurumun gelir elde etmesi değil, bu gücün nasıl yönetildiği olduğunu söyledi.

“FIFA küresel bir güç merkezine dönüşüyor”

Devecioğlu, “Infantino’nun FIFA’nın ekonomik ve siyasi gücünü kendi yönetimini sürdürmek amacıyla kullandığını düşünüyorum. FIFA giderek demokratik bir spor federasyonundan ticari ve siyasi ilişkilerin etkili olduğu küresel bir güç merkezine dönüşüyor” diye konuştu. FIFA yönetiminin devlet ve hükümet temsilcileriyle temas kurmasının uluslararası organizasyonların doğal sonucu olduğunu belirten Devecioğlu, bu ilişkilerin kurumsal amaçların dışına çıkarak kişisel siyasi görünürlüğe dönüşmemesi gerektiğini kaydetti. 2027 FIFA Başkanlığı seçiminin yalnızca bir başkanlık yarışı olmayacağını savunan Devecioğlu, seçimin FIFA’nın gelecekteki yönetim modeline ilişkin bir güven oylamasına dönüşebileceğini belirtti.

“Demokratik ve hesap verilebilir yönetim”

Devecioğlu, “Futbol tek bir başkana, yatırımcı grubuna veya siyasi çevreye ait değildir. FIFA’nın geleceğini daha fazla para değil; bu paranın nasıl üretildiğini, kimler adına yönetildiğini ve hangi denetim mekanizmalarıyla dağıtıldığını açıklayabilen şeffaf, demokratik ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı belirleyecektir” diye sözlerini sonlandırdı.