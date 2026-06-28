Futbol dünyasının kalbi, tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen dev turnuvada atmaya devam ediyor. Grup aşamasında geride kalan nefes kesen 72 karşılaşmanın ardından, adını son 32 turuna yazdıran ekipler tamamen netleşti. Bu büyük heyecanda gruplarını ilk iki sırada bitiren devlerin yanı sıra en iyi üçüncüler kontenjanından gelen 8 takım da şampiyonluk hayallerini sürdürüyor. Futbolseverler, yarın oynanacak olan Brezilya - Japonya ve Almanya - Paraguay gibi dev eşleşmelerin detaylarını öğrenmek için "Dünya Kupası eleme maçları hangi gün?" araştırmasını sürdürüyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇ PROGRAMI NASIL?

Grup aşamalarından lider ve ikinci çıkan takımlarla birlikte, en iyi averaja sahip üçüncüler son 32 turu fikstürünü şekillendirdi. Kuzey Amerika kıtasındaki dev stadyumlarda oynanacak eleme maçlarının tam programı Türkiye saati ile şu şekilde:

28 Haziran Pazar: Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı - 22.00)

29 Haziran Pazartesi: Brezilya - Japonya (Houston Stadı - 20.00) / Almanya - Paraguay (Boston Stadı - 23.30)

30 Haziran Salı: Hollanda - Fas (Monterrey Stadı - 04.00) / Fildişi Sahilleri - Norveç (Dallas Stadı - 20.00)

1 Temmuz Çarşamba: Fransa - İsveç (New York New Jersey Stadyumu - 00.00) / Meksika - Ekvador (Mexico City Stadı - 04.00) / İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı - TSİ 19.00) / Belçika - Senegal (Seattle Stadı - 23.00)

2 Temmuz Perşembe: ABD - Bosna Hersek (San Francisco Bay Area Stadı - 03.00) / İspanya - Avusturya (Los Angeles Stadı - 22.00)

3 Temmuz Cuma: Portekiz - Hırvatistan (Toronto Stadı - 02.00) / İsviçre - Cezayir (BC Place Vancouver Stadı - 06.00) / Avustralya - Mısır (Dallas Stadı - 21.00)

4 Temmuz Cumartesi: Arjantin - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı - 01.00) / Kolombiya - Gana (Kansas City Stadı - 04.30)

YARIN DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası son 32 turu heyecanında yarın futbolseverleri ekran başına kilitleyecek iki kritik mücadele sahne alıyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından olan takımlar, son 16 turuna kalabilmek için yarın mücadele verecek. Brezilya - Japonya maçı yarın akşam Türkiye saati ile 20.00'de Houston Stadı'nda başlayacak. Turnuvanın favorisi Brezilya, Asya temsilcisi karşısında sürprize izin vermemek için sahaya çıkacak. Almanya - Paraguay maçı ise yarın gecenin ikinci büyük randevusu ise TSİ 23.30'da Boston Stadı'nda oynanacak. Panzerler, Güney Amerika'nın sert savunmasıyla bilinen ekibi Paraguay'ı geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.