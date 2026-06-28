İzmir'de düzenlenen Büyük Kulüpler Süper Ligi 1. Kademe Atletizm Yarışmaları'nda ter döken Aydınlı milli sporcular, 110 metre engelli branşında göstermiş oldukları performansla dikkatleri topladı. Aynı kategoride kozlarını paylaşan iki milli atlet, yarışı ilk iki sırada noktalayarak Aydın atletizmine önemli bir başarıya imza attılar.

Koray Uygun birinci, Talha Gülnihal ikinci!

110 metre engelli finalinde piste çıkan milli sporcu Koray Uygun, 13.94 saniyelik derecesiyle rakiplerini arkada bırakarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta ter döken bir diğer milli atlet Talha Gülnihal ise 14.25 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı alarak gümüş madalyaya uzandı.

Atletizmin yükselişi sürüyor!

Alınan dereceler, atletizm alanında gerçekleştirilen çalışmaların ve sporcuların hazırlık sürecinin karşılığının alındığını bir kez daha gözler önüne serdi. Milli sporcuların ortaya koyduğu performans, hem il spor camiasında hem de atletizm çevrelerinde tebrikleri de beraberinde getirdi.

