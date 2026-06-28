Son Mühür- Tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFa Dümnya Kupası'nda ikinci tur heyecanı başlıyor.

ABD, Avustralya ve Paraguay'ın yer aldığı grubu son maçında ABD'yi 3-2 yenmesine rağmen son sırada bitiren Türkiye, Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden ikinci takım olarak dikkati çekmişti.

Kimler turnuvaya veda etti?



Turnuvada Türkiye dışında Haiti, Tunus, Ürdün, Panama, Katar, Çekya, Curaçao, Irak, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, İskoçya, Özbekistan, Güney Kore ve İran turnuvaya veda eden takımlar olarak ülkelerine dönmek zorunda kaldı.

Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek.



Bu turda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

28 Haziran Pazar:

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00



2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30