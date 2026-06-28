Son Mühür- Hidayet Türkoğlu, İbrahim Kutluay ve Alperen Şengün gibi yıldızları dünya basketboluna armağan eden Türkiye'nin potada geleceğinin emin ellerde olduğunu düşünenler yanılmadığını kanıtladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 16 ülkenin katıldığı Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Türkiye, Yeni Zelanda'yla karşı karşıya geldi.

Çok kötü başladığı ve bir ara 25 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı Türkiye Yeni Zelanda'yı 112-100 yendi.



İki kez uzatmaya giden karşılaşmada tıpkı babası İbrahim Kutluay gibi başarılı bir sporcu olacağını gösteren Ömer Kutluay 39 sayı, 7 ribaund, 9 asist, Darius Karutasu 37 sayı, 11 ribaund, Atahan Ağaçdelen 11 sayı, 8 ribaund, Demir Öztürk 8 sayı, 7 ribaundla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

25 sayılık farkı eritti...

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, mücadeleye Ömer Kutluay, Emre Yazıcı, Darius Karutasu, Beşir Briant ve Rüzgar Öpçün ilk 5'iyle başladı.

İlk çeyreği 22-20 öne kapatan Yeni Zelanda soyunma odasına da 41-28'lik skorla gitti.

Üçüncü periyotta fark bir ara 56-31'lik skorla 25 sayıya kadar çıktı.

Son çeyrekte maça ağırlığını koyan ay yıldızlı gençler skoru 69-70'e kadar taşıdı. Demir Öztürk'ün bitime 3 saniye kala attığı sayılarla karşılaşma 84-84 berabere tamamlandı.

96-96'lık ilk uzatmanın ardından Türkiye ikinci uzatmayı 112-110^'luk skorla kazanmayı başardı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak.