Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen tarihi toplantıda, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik projeler ve mali hamleler masaya yatırıldı. Genel kurul üyelerinin kürsüye çıkarak lehte ve aleyhte görüşlerini dile getirdiği hararetli tartışmaların ardından, Başkan Dursun Özbek’in açıklamalarıyla oylama sürecine geçildi.

Gayrimenkul Projelerine ve Yatırımlara Yeşil Işık

Yapılan oylama sonucunda, kulübün çehresini değiştirecek pek çok gayrimenkul projesi için yönetim kuruluna tam yetki verildi. Bu kapsamda öne çıkan maddeler şunlar oldu:

Mecidiyeköy Leo Residence projesinin tamamlanması ve değerlendirilmesi, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri bünyesinde akademi, kadın futbol kamp binası ve yeni sahaların inşa edilmesi, Aslantepe Vadisi projesinin hayata geçirilmesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ve Büyükçekmece arazileriyle ilgili tasarruf yetkilerinin alınması.

Şirketleşme, Halka Arz ve Mali Yapılandırılma Dönemi

Genel kurulda sadece gayrimenkuller değil, kulübün ekonomik geleceğini yakından ilgilendiren mali maddeler de onaylandı. Üyelerin kabul ettiği diğer kritik kararlar ise şöyle sıralandı:

Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arz süreci için işlemlerin başlatılması, Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut hisse oranının %60'ın altına düşmemesi kaydıyla satılabilmesi, Kulüp üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına zam yapılması.

31 Mayıs 2028'e Kadar Tam Yetki

Oylamaya sunulan 11 maddenin tamamı, genel kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun onayıyla kabul edilerek Dursun Özbek yönetimine 2028 yılına kadar geniş bir hareket alanı sağladı.