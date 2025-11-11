Son Mühür - Dün Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takanlara nasıl karşıysak Atatürk'e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşıyız. 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. En mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi ve hakaret etmemesidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda gerçekleştirilen anma töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor" diyen Erdoğan, "Bunu özellikle şunun için söylüyorum: Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı ve toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte, esasında aynı amaca hizmet etmektedir. Medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise, bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta; Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölükbaşı'ndan infial yaratan paylaşım

Anma töreninin ardındna bir paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayan Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir"

Gözaltına alındı