Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır süren Siber Suçlarla Mücadele operasyonlarında 403 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar neticesinde yasa dışı faaliyetlerle elde edildiği belirlenen yaklaşık 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Kapsamlı operasyonlar ve yakalanan şüpheli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda, 25 il merkezli geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik gerçekleştirilen bu operasyonlarda 403 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Tutuklamalar ve yasal işlemler

Yakalanan 403 şüpheliden 25 il merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında 179 şüpheli şahıs tutuklandı. 97 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. Bu başarılı operasyonlarla, vatandaşların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan kaynaklanabilecek maddi ve manevi zararları engellenmiş oldu.

El Konulan mal varlıkları ve mali boyut

Siber suç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlar, aynı zamanda suçtan elde edilen gelirlere de ağır bir darbe vurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 72 Milyon TL değerinde olduğu tespit edilen mal varlığına el konuldu. Bu varlıklar arasında 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araç bulunduğu bildirildi.

Suç şebekelerinin faaliyet alanları

Yakalanan şüphelilerin işlediği suçlar ve kullandıkları yöntemler detaylı olarak açıklandı. Şüphelilerin, özellikle sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde etme, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı para nakline aracılık etme ve reklam yapma ile müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma gibi ciddi siber suçları işledikleri tespit edildi.

Operasyonların düzenlendiği iller

Operasyonlar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova olmak üzere toplam 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Savcılıklarca soruşturmalar başlatıldı.

Bakan Yerlikaya’dan halka uyarı ve teşekkür

Açıklamasının sonunda Bakan Ali Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım," çağrısında bulundu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm güvenlik ve adli birimleri de tebrik etti.