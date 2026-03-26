NASA Yöneticisi Jared Isaacman, güç rekabetinde zamanın aleyhlerine işlediğini ve başarının yıllarla değil aylarla ölçüleceğini vurguladı.

Kalıcı Ay üssü planı yalnızca bilimsel merak için değil, aynı zamanda gelecekteki Mars misyonlarına zemin hazırlamak ve uzaydaki stratejik üstünlüğü korumak amacıyla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda NASA, daha önce gündemde olan Gateway uzay istasyonu projesini şimdilik askıya aldı.

Üç aşamalı Ay yerleşim stratejisi

NASA'nın açıkladığı plan üç aşamadan oluşuyor. İlk etapta Ay yüzeyine enerji üretim yöntemlerini araştıracak gezgin araçlar, bilimsel cihazlar ve iletişim altyapısı gönderilecek. İkinci aşamada kısmen yaşanabilir yapılar inşa edilecek ve düzenli ikmal seferleri başlayacak. Bu aşamada Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile basınçlı gezgin aracı konusunda ortaklık kurulacak. Son aşamada ise kısa süreli ziyaretlerden vazgeçilerek Ay'da kesintisiz insan varlığını destekleyecek bir ekibin konuşlandırılması hedefleniyor.

İtalya ve Kanada ile yaşam alanları, yüzey hareketliliği ve lojistik konularında ortaklık anlaşmaları şimdiden imzalandı. Ek iş birliği anlaşmaları da gündemde.

Artemis programında köklü değişiklikler

Artemis III görevinin kapsamı tamamen değişti. Başlangıçta 2027'de bir Ay inişi olarak planlanan görev, artık Dünya yörüngesinde uzay aracı sistemlerinin test edilmesi amacıyla kullanılacak. İnsanlı Ay inişi ise Artemis IV kapsamında 2028'e taşındı. NASA, Artemis III sonrasında her altı ayda bir Ay görevi başlatmayı ve yılda en az bir iniş denemesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Nükleer enerjiyle Mars'a ilk adım

Ay planlarının ötesinde NASA, 2028 sonuna kadar Mars'a nükleer enerjiyle çalışan ilk gezegenler arası uzay aracını fırlatacağını duyurdu. "Space Reactor-1 Freedom" adlı araç, Güneş panellerinin yetersiz kaldığı derin uzayda nükleer elektrikli itki teknolojisini test edecek. Araç Mars'a vardığında, yüzeyi keşfetmek üzere "Skyfall" adı verilen küçük helikopterlerden oluşan bir filo bırakacak.

Bilimsel cephede ise Dragonfly misyonuyla 2028'de Satürn'ün uydusu Titan'a nükleer enerjiyle çalışan sekiz rotorlu bir robot gönderilecek. Ayrıca Rosalind Franklin Rover aracı, yine 2028'de Mars yüzeyinde organik molekül arayışına çıkacak. NASA'nın yeni stratejisi, Ay'dan Mars'a uzanan kapsamlı bir uzay keşfi vizyonunu ortaya koyuyor.