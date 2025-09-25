Berivan Aymaz, Almanya’da Yeşiller Partisi’nin öne çıkan siyasetçilerinden biri olarak son dönemde sıkça gündeme geliyor. Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2025 yerel seçimlerinde parti tarafından aday gösterildi ve ilk turda birinci sırada yer aldı. Göçmen kökenli aday olarak Almanya’daki Türk ve Kürt toplumu ile geniş bir destek buldu. Siyasi kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da aktif rol üstleniyor.

Berivan Aymaz kimdir?

Berivan Aymaz, 1972 yılında Bingöl’de doğdu. Babası Sait Aymaz, 1970’li yıllarda CHP’den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev aldı. 1980’li yıllarda siyaseten yaşanan baskılar sonucu ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşen Aymaz, ilköğrenimini burada tamamladı. Eğitim ve meslek hayatını Almanya’da sürdüren Aymaz, Yeşiller Partisi’nde aktif olarak politika yapmaya başladı. Önce Köln Kent Meclisi’nde milletvekilliği yaptı, ardından Meclis Başkanvekilliği görevini üstlendi. Yeşiller Partisi’nde göçmen ve kadın hakları, gençlik politikaları ile çevre çalışmaları alanında önemli projelere imza attı. 2025 yılında Köln Belediye Başkanlığı ilk turunda yüzde 28’in üzerinde oyla birinci oldu ve sosyal demokrat rakibiyle ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

Kaç yaşında, nereli?

Berivan Aymaz, 53 yaşında. Aslen Bingöllü olan Aymaz’ın yaşam öyküsü, Almanya’ya göç eden bir ailenin toplumsal ve siyasi mücadele süreci ile şekillendi. Almanya’da üniversite eğitimini tamamlayan ve toplumsal alanda aktif görevler üstlenen Aymaz, Köln kentinin çok kültürlü yapısında toplumsal barış ve eşit haklar için çalışmalar sürdürüyor. Aile kökenleri Bingöl’e dayanıyor, kendisi de Köln’de Yeşiller Partisi milletvekili ve başkan yardımcısı olarak tanınıyor. Belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı yüksek oy, Almanya’daki farklı etnik grupların desteğini gösteriyor. Aymaz’ın özel hayatı hakkında kamuoyunda bilinen tek bilgi, ailesinin siyasi geçmişine ve göçmenlik sürecine olan bağlılığı. Evli olduğu ya da özel hayatına dair net açıklama yok; kamusal kimliğiyle gündemde yer alıyor.

Berivan Aymaz, göçmen hakları, kadın temsiliyeti ve çevre politikalarında yürüttüğü çalışmalarla örnek bir siyasetçi olarak anılıyor. Son seçim döneminde ise Köln’de artan aşırı sağcı söylemlere karşı dik duruşu ve toplumsal dayanışmayı savunan açıklamalarıyla dikkat kazandı