Son Mühür - NATO Zirvesi nedeniyle 12 Temmuz’da yapılması planlanan Akademi Giriş Sınavı oturumları ileri bir tarihe ertelendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek AGS ve ÖABT oturumlarının, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminin ardından 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) geç başvuru tarihi de netleşti. Buna göre, AGS’ye geç başvuruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini 3 Haziran tarihinde ÖSYM’nin başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yeni tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.