Son Mühür / Hüseyin Demir - İsviçre’de yaşamını sürdüren Türk asıllı Dünya şampiyonu buz yüzücüsü Deniz Kayadelen, rekordan rekora koşuyor. Yeni bir rekora imza atarak adını altın harflerle tarihe yazdıran buzun kraliçesi yarışmadan önce ve sonra Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Arktik Denizi’nde yaşadığı zorlukları, deneyimlerini gazetemize anlatan Deniz Kayadelen, 10 aylık çocuğuyla birlikte farklı kıtaları keşfederek okyanuslarda kulaç atmaya devam ediyor.

“Kadınlara ilham oldu”

Daha önce “Dünya barışı” için yüzen başarılı sporcu sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Hırsı, azmi ve tutkusuyla Türk kadınlarına ilham olan, attığı kulaçlarla fark yaratan Deniz Kayadelen,”Bir kez daha derinlemesine inançlı bir deneyim yaşadım. Gördüğümüz birçok limit, zihnimizde yaratılmıştır. Burada yüzmek, bu inanılmaz buzulun arasında, doğanın saf güzelliği ve gücüyle çok canlı hissediyorum. Vücudum yorgun ama kalbim dolu” dedi.

“Tarihe imza atacağını Son Mühür’e açıkladı”

Arktik Denizinde yüzmeden önce tarihi başarılara imza atacağını Son Mühür’e açıklayan Deniz Kayadelen, “Merhabalar ben Deniz Kayadelen, tarih yazmak için Türkiye’de ve Dünya’da bir ilke imza atmak için bu sefer yolculuk Kuzey Kutbuna Zürih’ten Londra’ya, Londra’dan Oslo’ya, Oslo’dan Svalbard’a yolculuğum başladı. 10 aylık kızımla birlikte tarih yazacağız ve bir ilke imza atacağız” dedi.

“Arktik Denizini yüzen ilk Türk kadın sporcu”

Arktik’te 4 derecede 1200 metreyi en hızlı şekilde yüzen ilk Türk kadın sporcu Deniz Kayadelen, “Dün benim için tarif edilmesi zor bir gündü. Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim bölgelerinden biri olan Svalbard’da, Borebukta Koyu’nda, buzulların arasında 4,8°C sıcaklıktaki Arktik sularda 1.000 metre yüzmeyi başarıyla tamamladım. Böylece Türkiye’den bunu başaran ilk sporcu olarak tarihe geçmenin büyük gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“Nice nesiller hayallerinin peşinden gitsin”

Deniz Kayadelen, “Merhabalar, bugün 1000 metre yüzdüm, dün ise 600 metre yüzdüm. Kendi rekorumu kırmış oldum. Yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Bilmiyordum. Hayatımda en fazla 600 metre yüzmüşlüğüm vardı. Burada 4 derecelik suda 1 km yüzdüğüm için çok mutluyum. Bir ilke imza atıldı. Türk bayrağını göklerde dalgalandırdığımdan dolayı gururluyum. Nice nesiller dünyayı keşfetsin… Nice nesiller hayallerinin peşinden gitsin… Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, mucizeler yaratmaya devam” diye konuştu.