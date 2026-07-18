Son Mühür / Osman Günden - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılının Aralık ayında henüz 17 yaşındayken ortadan kaybolan ve yıllarca kendisinden haber alınamayan Ebru Koyuncu’nun kayıp dosyası, cinayet soruşturmasına dönüştü. Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, genç kızın aile bireyleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eniştesinin itirafı üzerine İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan kazılarda kemiklerine ulaşılan Ebru Koyuncu, yapılan Adli Tıp incelemelerinin ardından doğup büyüdüğü Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Televizyon programı ve annenin çabası dosyayı yeniden açtı

Yıllarca kızından gelecek bir umutlu haber bekleyen anne Münevver Koyuncu’nun adalet arayışı, 1 Ekim 2025 tarihinde yaptığı başvuruyla yeni bir boyut kazandı. Bu süreçte olay, Nur Viral’in sunduğu “Nur Viral İle Sen İstersen” adlı televizyon programında da gündeme taşınarak kamuoyunun dikkatine sunuldu. Medyada geniş yankı bulan olayın ardından jandarma ekipleri; HTS kayıtları, tanık beyanları ve teknik delilleri inceleyerek dosyayı derinleştirdi ve şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Eniştenin itirafı kemikleri ortaya çıkardı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Şubat 2026 tarihinde Manisa, İzmir ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Ebru Koyuncu’nun kardeşleri Fatma Duman, Mustafa Koyuncu ve Arif Koyuncu ile o dönemki eniştesi Ufuk Köse gözaltına alındı. Sorgu sırasında suçunu itiraf etmek zorunda kalan enişte Ufuk Köse'nin gösterdiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki kazı alanında, genç kıza ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Adli süreç sonunda Mustafa ve Arif Koyuncu serbest bırakılırken, Ufuk Köse ile Fatma Duman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kıza hüzünlü veda

Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve incelemelerin tamamlanmasının ardından Ebru Koyuncu’nun naaşı, 16 yıl sonra ilk kez baba ocağına getirildi. Evinin önünde yakınları ve mahalle sakinlerinden helallik alınmasının ardından cenaze, Sancaklı İğdecik Mahalle Camisi'ne taşındı. Kılınan cenaze namazına Koyuncu ailesi, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıllardır bir mezarı bile olmayan genç kız, dualar ve gözyaşları arasında Sancaklı İğdecik Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilirken, geriye adalet arayan acılı bir annenin hikayesi kaldı.