İzmir'in ünlü yemekleri arasında zeytinyağlı sebzeler, ot kavurmaları, deniz mahsulleri ve hamur işleri başı çekiyor. Selanikli, Giritli, Boşnak, Arnavut ve Yahudi göçmenlerin getirdiği tarifler, Ege'nin doğal nimetleriyle birleşince ortaya kente özgü bir mutfak kimliği çıkmış durumda. Kemeraltı'ndan Alsancak'a, Bergama'dan Çeşme'ye kadar her ilçenin kendine özgü bir lezzeti var.

Kelle söğüş, İzmir sokak lezzetleri denilince ilk akla gelen klasiklerden biri. Kuzu kellesinin uzun süre haşlanması, ardından dil, beyin, yanak ve göz gibi parçaların kelleden ayıklanmasıyla hazırlanıyor. İnce ince doğranan etler; soğan, maydanoz, domates ve baharatlarla harmanlanıp lavaş ekmeğine sarılıyor. Aslen Niğde kökenli olan bu sakatat yemeği, İzmir'de domatesli sunumuyla yöreye özgü bir kimlik kazanmış. Soğuk servis edilen söğüş, Kemeraltı ve Alsancak'taki söğüşçü dükkânlarında ayaküstü bulunabiliyor.

Boyoz nedir, nasıl yapılır?

Boyoz, İzmir mutfağının vazgeçilmez kahvaltılığı. 1600'lü yıllardan sonra İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudileri tarafından kente getirilen bu hamur işi, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Mayasız hamurun ince ince açılıp tahin ve sıvı yağ ile katmanlandırılmasıyla hazırlanıyor. Sade boyozun yanına haşlanmış yumurta ve bir bardak çay eklendiğinde tipik bir İzmir kahvaltısı tamamlanmış oluyor. Kemeraltı'nda hâlâ orijinal tarifiyle pişiren fırınlar bulmak mümkün.

Kumru ne demek?

Kumru, sandviçi sıradan bir öğünün ötesine taşıyan İzmir klasiklerinden. Susamlı, çıtır kabuklu özel bir ekmeğin arasına tulum peyniri, sosis, salam, sucuk, domates ve biber yerleştiriliyor. İçeriği sayesinde sadece ara öğün değil, ana yemek olarak da rahatlıkla tüketilebiliyor. Çeşme'nin Alaçatı'sında doğan kumrunun hikâyesi, bugün İzmir'in dört bir yanındaki büfelerde yaşıyor. Sıcak servis edilen kumru, içindeki peynirin eriyik kıvamıyla bambaşka bir tat veriyor.

İzmir köftesi diğerlerinden neden farklı?

İzmir köftesi, görünüş olarak diğer köftelerden ayrılan bir tencere yemeği. Baharatlı kıymadan şekillendirilen uzun köfteler, dilimlenmiş patatesler ve domates sosuyla birlikte fırında pişiriliyor. Servis tabağında patates, köfte ve sosun bir araya gelmesiyle ortaya hem doyurucu hem ev yemeği sıcaklığında bir lezzet çıkıyor. Kentin esnaf lokantalarında öğle saatlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

Ot yemekleri ve zeytinyağlılar

Şevketi bostan, radika, cibez, arapsaçı, ısırgan, ebegümeci, deniz börülcesi ve turp otu gibi onlarca yabani ot, İzmir mutfağının temel taşları. Bu otlar zeytinyağında pişirilip limon ve sarımsakla servis ediliyor. Enginar dolması, kabak çiçeği dolması, yaprak sarması ve fava da zeytinyağlı yemeklerin başında geliyor. Şevketi bostanın kuzu etiyle pişirilen versiyonu Giritli mutfak kültürünün bir mirası.

Bomba tatlısı ve şambali

Atom tatlısı olarak da bilinen bomba, ince hamurun çikolata kremasıyla doldurulmasıyla yapılıyor. Şambali ise revani benzeri yapısıyla Kemeraltı'nın Hisarönü bölgesinde tat damağa kazınan bir başka klasik. Lokma da kentin sokak tatlıları arasında özel bir yer tutuyor; İzmir'de cenazelerde, doğumlarda ve hayır işlerinde lokma döktürmek köklü bir gelenek. Tulum peyniri, Bergama bölgesinin bir armağanı olarak kahvaltılara tat katıyor.