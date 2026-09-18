Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı ve tesisleşmede önemli adımlar atıyor. Sürdürülebilir altyapı modeliyle voleybolda örnek olan Kaf-Kaf, kendi öz kaynaklarından yetirdiği oyuncularla Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele ediyor. Zübeyde Hanım’ın kızları, milli takıma başarılı sporcularını gönderiyor.

Karşıyaka’ya filede yeni salon

Çiğli Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde hayata geçecek olan yeni voleybol altyapı spor salonunun temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve altyapı sporcuları katılım gösterdi. Şölen havasında geçen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Son Mühür gündeme taşıdı

Karşıyaka Spor Kulübü’nün voleybol inşaat sürecinde Son Mühür gazetesinin “Filede Kaf-Kaf modeli: Öztamur’dan yeni salon müjdesi” haberi, yerel ve ulusal medyada geniş yankı uyandırdı. Voleybol haber sitelerinde ve voleybol içeriği üreten sosyal medya platformlarında ses getiren haberimizle birlikte Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube yönetimi resmi açıklamada bulunarak salon inşaat sürecinin başlayacağını belirtti. İnşaat temel atma törenin ardından Karşıyaka Spor Kulübü’nün voleybol şube başkanı Onur Güner, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak sürdürülebilir altyapı modeline dikkat çekti.

“Genç oyuncularla mücadele edeceğiz”

Altyapıdan yetiştirdikleri oyuncularla sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, “Bir salon inşaatına başladık ve temelini attık. Voleybolumuzu ayağa kaldıracağız. 2026-2027 sezonunda Sultanlar Ligi’ne çıkma gibi hedefimiz yok. Zübeyde Hanım’ın Kızları, genç ve dinamik bir kadroyla sahaya çıkacak. Hedefimiz; gençleri kazanarak onlara önemli süre ve fırsat vermek. Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç oyuncularla sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir altyapı modeli”

Sürdürülebilir altyapı modeliyle örnek olduklarını belirten Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, “Karşıyaka Spor Kulübü, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla, kendi öz kaynaklarıyla Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele ediyor. Sürdürülebilir altyapı modeli için bizim ikinci salona ihtiyacımız vardı. O yüzden bizde salonumuzu açtık. Önceliğimiz her zaman altyapılar ve tesisler oldu” şeklinde konuştu.

“Altyapıda hedef gruplarımızda kupa kazanmak istiyoruz”

Altyapıda hedef gruplarda kupa kazanmak istediklerini söyleyen Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, “Yarışmacı takımlarda şuan altyapılarda 200’e yakın sporcumuz var. Spor okullarının dışında yer alan bu sporcularımız Karşıyaka formasıyla ter dökecek. Bu yıl bazı hedef gruplarımızda kupa kazanmak istiyoruz” dedi.

“TVF Başkanından tam destek bekliyoruz”

Türkiye Voleybol Federasyon Başkanın Mehmet Akif Üstündağ’dan her zaman tam destek beklediklerini söyleyen Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, “Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı, altyapıya yapılan çalışmalarda her zaman yanımızda oluyor. Kendisinden salonla ilgili destek istedik. Bu desteği gördük. Sayın Mehmet Akif Üstündağ’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşaat zamanında TVF Başkanımız bize desteğini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu konuda inancımız ve güvenimiz tam. Başkanımız, her zaman altyapılara ve tesislere her zaman önem veriyor. Bizim gibi kulüplere her zaman destek oluyor. Sürecimiz her daim kendisini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“En iyi şekilde mücadele edeceğiz”

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, “Sporcular, müsabakalar çıktıkça gelişiyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda güzel bir turnuva düzenliyoruz. Eksiklerimizi zamanla gidereceğiz. Sezona en iyi şekilde başlayarak, elimizden gelen en iyi performansla mücadele edeceğiz” diye sözlerini sonlandırdı.