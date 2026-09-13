Ege'nin en büyük metropolü, artan nüfus yoğunluğu ve iklim krizinin etkileriyle giderek daha karmaşık bir sınav veriyor. Şehrin kıyı bandından iç kesimlerine kadar uzanan yapılaşma ağı, yağmur sularının doğal tahliye yollarını tıkamış durumda. Lodos ve yoğun sağanak bir araya geldiğinde, kentin o canlı ve hareketli yaşamı yerini saatler süren bir su tahliye mücadelesine bırakıyor.

Karşıyaka ve Mavişehir'de Tuzlu Su Kabusu

İzmir'de su baskını dendiğinde en kritik noktaların başında Karşıyaka, özellikle de Mavişehir ve Yalı mahalleleri geliyor. Burada tehlike sadece gökyüzünden değil, doğrudan denizden geliyor. Şiddetli lodos, deniz sularını kabartarak kıyı şeridindeki sitelerin otoparklarına ve bahçelerine taşıyor. Sabah işe gitmek için evden çıkan bir vatandaş, arabasını tuzlu suyun içinde yüzerken bulabiliyor. İnsanlar, doğanın bu durdurulamaz gücü karşısında çaresizce suların çekilmesini beklemek zorunda kalıyor.

Konak ve Kemeraltı Esnafının Çilesi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Konak çevresi, İzmir'in en kanayan yaralarından biri. Yüzyıllık ticaretin kalbinin attığı bu dar sokaklar, en ufak bir sağanakta bile geçilmez hale geliyor. Kumaşını, çeyizliğini veya baharatını satmaya çalışan esnaf, yağmur başlar başlamaz malını kurtarmak için kapıya barikat kuruyor. Diz boyu suya girip dükkanından çamur atan bir esnafın yüzündeki o yorgun ifade, aslında şehrin yıllardır biriken altyapı yorgunluğunun da tam bir özeti.

Buca ve Karabağlar'da Yamaç Suları

Nüfusun en yoğun olduğu Buca ve Karabağlar'da ise betonlaşma faturasını en ağır şekilde kesiyor. Tepelik alanlardan asfaltı yalayarak aşağı inen yağmur suları, çukurda kalan mahalleleri ve alt geçitleri saniyeler içinde göle çeviriyor. İşinden yorgun argın dönen insanlar, otobüs duraklarında suların ortasında mahsur kalıyor. Trafik saatlerce kilitlenirken, yollarda kalan araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

Çözüm Bekleyen Kalıcı Sorunlar

Son yıllarda yapılan yağmur suyu ayrıştırma hatları ve pompa istasyonları bir miktar nefes aldırsa da, İzmir'in bu kronik sorununu tamamen ortadan kaldırmak kolay olmuyor. Halk, her hava durumu uyarısında teyakkuza geçmekten yorulmuş durumda.