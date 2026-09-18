Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşün ardından, kent genelinde gün içinde sıcaklıklarda artış yaşanacak. Günün ilk saatlerinde 22 derece ölçülen hava sıcaklığı, gün ortasında 30 dereceye kadar yükselecek.

Sıcaklık ve nem oranları

Gün içinde nem oranı yüzde 49 ile yüzde 69 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi, gün içinde maksimum hızının ise saatte 24 kilometreye ulaşması bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar iç ilçelerde ölçülecek

İzmir genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaşacağı ilçeler iç kesimlerde yer alan Tire, Ödemiş ve Bayındır olarak bildirildi. Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşüşe geçerek 23-25 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 18 Eylül 2026

Aliağa: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Balçova: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Bayındır: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C.

Bayraklı: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Bergama: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Beydağ: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C.

Bornova: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Buca: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Çeşme: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Çiğli: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Dikili: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Foça: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Gaziemir: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Güzelbahçe: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Karabağlar: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Karaburun: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Karşıyaka: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C.

Kemalpaşa: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Kınık: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Kiraz: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C.

Menderes: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Menemen: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Narlıdere: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Ödemiş: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C.

Seferihisar: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Selçuk: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Tire: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 36°C.

Torbalı: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C.

Urla: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.