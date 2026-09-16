Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Sezon hazırlıklarına devam eden Karşıyaka Spor Kulübü, evinde Aliağa Petkimspor ile hazırlık maçı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılılar, Aliağa Petkimspor’a 86-89’luk skorla yenildi.

Kyhri Thomas 16 sayı

Başantrenör Nenad Markovic yönetiminde sahaya çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk üç periyodu geride bitirdi. Kenardan gelen oyuncularla skor katkısı alan Aliağa Petkimspor, başantrenör Orhun Ene yönetiminde eksiklerini tamamladı. Aliağa Petkimspor’da Khyri Thomas 16 sayı, 2 ribaund, 3 asistle mücadele etti. Kendrick Cook 16 sayı, 4 ribaund, 3 asistle takımına katkı verdi.

Chris Horton’dan 11 sayı

Chris Horton 11 sayı, 6 ribaundla oynadı. Jarrod Uthoff 15 sayı, 2 ribaund, 2 asistle mücadele etti. Oliver Hanlan 12 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı. Karşıyaka’da Alex Weber 17 sayı, 5 ribaund, 2 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı. Ismael El Amin 15 sayı, 2 ribaund, 5 asistle oynadı. Yavuz Gültein 10 sayı, 9 ribaund, 3 asistle takımına katkı verdi. Karşıyaka Spor Kulübü, Mersin maçından sonra ikinci hazırlık maçına çıktı. Yeşil-kırmızılılar, çalışmalarına Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda sürdürüyor. Kaf-Kaf, ilk maçında Türk Telekom ile Ankara’da karşılaşacak. 6 yabancı oyuncuyla sahaya çıkan yeşil-kırmızılıların ilerleyen dönelerde bir yabancı transfer daha yapması bekleniyor.