Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Rize programında, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" sözleriyle ilk kez yaklaşan sandığı işaret etmesi, seçim tartışmalarını alevlendirdi.

Sandığın 2027'de mi? Yoksa 2028'de mi? ortaya konulacağının tartışıldığı süreçte CHP İzmir İl Başkanlığı da seçim çalışmalarının startını verdiğini gösteren adımlar atmaya devam ediyor.

Seçim hazırlığında ilk somut adım...



27 Temmuz'daki Utku Gümrükçü başkanlığındaki toplantıda ''Seçim Koordinasyon Kurulu'' kurulması yönündeki karara uygun olarak, kurulda görev yapacak üyeler belli oldu.

Komisyonda kimler görev alacak?



Seçim çalışmalarının koordinasyon ve yürütülmesinde aktif görev alacak komisyonda,

''Zakir Bel, Asker Güneş, Çetin Özdemir, Emre Morsümbül, Evren Laçin, Yoldaş Eren, Cindi Canpolat, Hüseyin Arslan ve Okan Çenberci''nin görev alacağı öğrenildi.

Komisyon üyeleri İzmir siyasetinin yakından tanıdığı üyelerden seçildi.



Zakir Bel, Buca örgütü içinde öne çıkan bir isim. 2019 Buca ilçe kongresinde il delegesi seçildi. 2026'da Buca'da ilçe başkanlığı için ismi gündeme gelmişti.



Abdül Batur'a yakın bir isim olan Asker Güneş, 2012'de CHP Narlıdere İlçe Başkanı olarak görev yapmış, Konak Meclis üyeliği ve Konak Belediye Başkan Yardımcılığına görevlerinde hizmet vermişti.

Çetin Özdemir bir dönem CHP İzmir il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Emre Morsünbül, CHP Gençlik kollarından gelen tecrübesiyle Karabağlar Meclis üyesi olarak hizmet etmiş, 2020'de İzmir il delegesi olarak seçilmişti.



İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı da olan Evren Laçin, CHP İzmir il Koordinatörü ve CHP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerine devam ediyor.



Cindi Canpolat Karşıyaka ve Bayraklı siyasetinin etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmış bir isim. Bayraklı ve Büyükşehir Meclis üyesi olarak hizmet veren Canpolat 2023 seçimlerinde Bayraklı belediye başkan aday adayları arasında yer almıştı.

CHP Torbalı siyasetinin yakından tanıdığı isim olan Hüseyin Arslan, Deniz Yücel'in il başkanlığı döneminde sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek CHP'den ihraç edilmesiyle gündeme gelmişti.



Okan Çenberci CHP il yönetiminde Tarım Komisyonu başkanı olarak atanmıştı.

Urla siyasetinin tecrübeli isimlerinden Yoldaş Eren, Çağatay Güç döneminde Esnaf ve Küçük İşletmeler Politikaları Komisyonu'nda görev almış, parti içi bölünmede tercihini Yeni Parti yerine CHP'den yana kullanmıştı.