Karşıyaka Belediye binası yakınında çok katlı bir binanın çatısından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, No 9/4'te bulunan Adalet Apartmanı'nın çatısında başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüdü. Yangının çatıda çıkmasının ardından bina hemen boşaltıldı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yaralı yok

Yapılan araştırmaya göre şu ana kadar bir yaralı veya can kaybı tespiti olmadığı aktarıldı.

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