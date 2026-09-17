Sezon öncesinde büyük beklentilerle kadroya dahil edilen 25 yaşındaki hücum oyuncusu Veysel Karani Ünal’dan kötü haber geldi. Geçen hafta Altay ile oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Veysel Karani'nin alt adalesinde yırtık tespit edildi. Yeşil-kırmızılı ekibin yıldız isminin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sakat oyuncuların son durumu

Sezon başında Çanakkalespor’dan büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Aytekin de antrenmanda bileğine aldığı ağır darbe nedeniyle sakatlandı. Kulüp sağlık heyetinden alınan bilgiye göre genç futbolcunun tedavi sürecinin yaklaşık 1 ay sürmesi ve bu periyotta takımdan ayrı kalması bekleniyor. Belindeki rahatsızlığı süren ve henüz forma giyemeyen Fatih Taşdelen’in ise sahalara dönebilmesi için en az 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu bildirildi. Kadro alternatifleri iyice daralan yeşil-kırmızılılarda teknik ekibin Bursa deplasmanı öncesinde nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu oldu.