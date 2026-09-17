Son Mühür - İzmir'de 17 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçecek. Günün en yüksek sıcaklığının 12.00–15.00 saatleri arasında 30 dereceye ulaşması, hissedilen sıcaklığın ise 31 derece olması bekleniyor. Ancak kentte dün başlayan yağışlı hava dalgası etkisini kaybetmeyerek devam edecek. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte kuvvetlenmesi beklenen yağışlar nedeniyle akşam saatlerinde havanın serinleyeceği, gece sıcaklığının ise 22 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Öğleden sonra rüzgar ve yağış etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre gün içinde parçalı bulutlu bir hava görülse de saatlik tahminlerde yağış riski öne çıkıyor. Özellikle öğleden sonra rüzgarın hız kazanmasıyla birlikte yağışların kent genelinde yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

MGM ilçeleri açıkladı

Dün kent genelinde hissedilen yağışlı havanın ardından bugün de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın etkili olacağı Bayındır, Beydağ, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde yaşayan vatandaşların öğle saatlerinden sonra olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları isteniyor.

17 Eylül 2026 İzmir ilçeleri hava durumu

Aliağa: Parçalı bulutlu, en yüksek 29 derece.

Balçova: Parçalı bulutlu, en yüksek 29 derece.

Bayındır: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27 derece.

Bayraklı: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Bergama: Parçalı bulutlu, en yüksek 30 derece.

Beydağ: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26 derece.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28 derece.

Buca: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Çeşme: Parçalı bulutlu, en yüksek 27 derece.

Çiğli: Parçalı bulutlu, en yüksek 30 derece.

Dikili: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Foça: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Gaziemir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28 derece.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, en yüksek 27 derece.

Karabağlar: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Karaburun: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28 derece.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, en yüksek 30 derece.

Kemalpaşa: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26 derece.

Kınık: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 31 derece.

Kiraz: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25 derece.

Menderes: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29 derece.

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28 derece.

Narlıdere: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Ödemiş: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27 derece.

Seferihisar: Parçalı bulutlu, en yüksek 28 derece.

Selçuk: Parçalı bulutlu, en yüksek 26 derece.

Tire: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29 derece.

Torbalı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28 derece.

Urla: Parçalı bulutlu, en yüksek 26 derece.