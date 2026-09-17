Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, yetiştirici kimliğiyle dikkat çekiyor. Türk basketbolunun altyapılardaki lokomotifi olan Karşıyaka, oyuncu yetiştirmenin yanında antrenörde yetiştiriyor. Karşıyaka Basketbol Altyapısında hemen hemen her yaş kategorisinde görev alan Evren Karademir, Süper Lig temsilcisi Galatasaray’da Pozzecco’nun yardımcısı olacak.

İzmir’in antrenör gururu

Ege Üniversitesi Spor Bilimlerinden mezun olan deneyimli antrenör Karşıyaka BGL takımında görev aldıktan sonra Süper Lig’de çalıştı. Geçtiğimiz sezon Bursa’da çalışan Karademir, 2026-2027 sezonunda Galatasaray’da çalışacak. Milli takım altyapılarda çalışan ve oyuncu gelişiminde önemli rol ve görevlerde bulunan İzmirli antrenör, çalışmalarına başladı.

İzmir’den TBL’ye iki antrenör

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray, Avrupa Kupaları’nda üst sıraları hedefliyor Yine Karşıyaka’da uzun dönem görev alan Murat Ersöz ile Ceyhun Cabadak ise Ankara temsilcisi OGM Ormanspor’da çalışacak. Ankara temsilcisi, TBL’de şampiyonluğu hedefliyor