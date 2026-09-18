Son Mühür / Yağmur Daştan – İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken yüksek miktarda döviz, Türk Lirası ve altın da ele geçirildi.

Firari şüpheliler de aranıyor!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün kentteki güncel yapılanmasını deşifre etmek ve örgüt üyelerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları veya topladıkları belirlenen 27 şüpheli tespit edildi.

Dün saat 06.00 itibarıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 1’inin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için de düğmeye basıldı. Şüphelilerin arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Örgütsel finansmanlar ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda örgütsel finansman sağlandığı değerlendirilen 192 bin Türk Lirası, 2 bin 582 ABD Doları, 4 bin 50 Euro, 20 Sterlin ile 8 çeyrek, 6 Ata ve 1 yarım altın ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor.