Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın sunduğu “Sıcak Bakış” programına konuk olan siyasetçi ve iş insanı Mustafa Çevikel, Lozan Antlaşması'nın 103. yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, geçmiş siyasi kariyerini, CHP içinde yaşadığı kırılma noktalarını, Özgür Özel ile Soma faciası sürecinde yaşadıklarını, Parti Meclisi ile Genel Merkez krizlerini ve muhalefetin mevcut durumunu son derece sert ve detaylı iddialarla değerlendirdi.

Milletvekili listesinde adımı gazetede gördüm

Siyasetteki geçmiş yolculuğunu ve CHP içerisindeki güç dengelerini detaylandıran Mustafa Çevikel, 21. Dönem milletvekilliği adaylığı döneminde yaşadığı tuhaf süreçleri şu sözlerle aktardı:

"Kahveleri dolaşarak başladık. O dönemde Genel Sekreter ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir kriz çıktı. Herkes bir tarafta saf tutarken ben şahsen hiçbir zaman saf tutmadım. Ekrem Bulgun abimiz muhteşem ve çok mütevazi bir insandı. Onun deyimiyle seçilen ve çizilen siyasetçiler içerisinde tek ben kalmıştım. 'Mustafa sen bu işe devam et, İzmir'e dönme, Ankara'da kal' dedi. Biz çalışmaya devam ettik. Sonra aday listeleri yayınlanmaya başladı. Benim ismimi en sona yazmışlar, 'Belgeler mi eksikti acaba?' diye düşündüm. Kuaförde tıraş olurken kuaför 'Mustafa Bey vekil olmuşsun' dedi. Gazeteyi bir açtım, 2. Bölge 1. Sırada Mustafa Çevikel yazıyor. Şaşırdım, 5-6 gazete daha getirttim, hepsinde aynıydı. Ankara'da milletvekilliğimiz tebliğ edildi. Ancak bu ayrışmalardan sonra bizi 7. sıraya kaydırdıklarını, ardından da listeden tamamen çıkardıklarını öğrendik. Sayın Kılıçdaroğlu’na kırgındım ama bu sebepten kırgınlık veya ayrılık olmaz diyerek kenara çekildim. Sema Pekdaş'tan önce başkan adayı olarak adım geçti ama basına yansımadı. Mayıs ayı başında aktif yazmaya başladıktan sonra yaşanan mutlak butlan kararlarıyla süreç bambaşka bir yere evrildi."

"Aramız bozuktu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçek yüzünün kamuoyu tarafından bilinmediğini iddia eden Çevikel, Soma maden faciası sırasında yaşanan ve Özgür Özel ile ipleri tamamen koparan olayı ilk kez kamuoyuna açıkladı:

"Soma faciasında oradaydım, gittiğimi kimse bilmiyordu. Bir milletvekilinin aracında adeta bir madenci gibi içeri girdim. İçerideki çok önemli bir adamımız vasıtasıyla hükümetle de ilgili olan son derece kritik bilgilere ve belgelere ulaştım. Bu dosyayı Özgür Özel’e verdim ama ilgilenmedi. Zaten Aziz Kocaoğlu ile tartıştığımız dönemden beri aramız bozuktu, kendisi son derece kindardır. Gökhan Günaydın abim bana 'Mustafa bu senin için ilerde çok önemli bir sıçrama olur, bunu Genel Başkana verelim' dedi. Genel Başkanın bende direkt hattı yoktu, istedim ama 'Aman kimseye söyleme vereceğim' dedi. Ben de 'Bu durumda Özgür'ü ezmiş olmuyor muyum?' diye sordum, kendisi de 'Siyasette böyle şey olmaz' yanıtını verdi.

301 insan ölmüş, bunun siyaseti mi olur?"

Konuşmasının devamında Soma'daki madenciyle Özgür Özel arasında yaşanan pazarlığı iddia eden Çevikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soma dönüşü madendeki gizli kaynağım beni aradı ve Özgür Özel'in yanına geldiğini söyledi. Özel, bilgiyi basında paylaşıp kendi adını öne çıkarmak istemiş. Madenci arkadaşımız bilgi vermeyip direnince, Özgür Özel bilgiyi alabilmek için madenciye para teklif etti. Hayatlarını ortaya koyan o madenciler o bilgileri bana güvenerek vermişlerdi. 301 insan cayır cayır yanmışken, millet ne çekiyor biliyor musun Özgür, bir kilo soğan kaç lira biliyor musun? Sen neyin peşindesin? İki dünya bir araya gelse ben böyle bir anlayışla yan yana gelemem. Sayın Kılıçdaroğlu bile bu olayı bilmez, ilk defa buradan açıklıyorum. Soma faciası onu liderliğe taşıdı ama 301 insanın acısı üzerinden yükselmek son derece tehlikeli bir durumdur."

3 Ayda CHP'yi 1. parti yaptım söylemi dezenformasyondur

"Özgür Özel çıkmış '13 seçim kaybedildi, ben geldikten 3 ay sonra partiyi 1. parti yaptım' diyor. Böyle bir dezenformasyon olamaz. İstanbul, Ankara ve büyükşehirler Kılıçdaroğlu dönemindeki örgütsel dip dalgayla ve stratejilerle kazanıldı. Kılıçdaroğlu'nun mental yorgunluğunun oydaki etkisi yüzde 3'ü geçmez. 3 ayda sıfırdan parti kurulup 1. parti olunmaz. Hükümetin başarısızlığı ve genel dip dalga olmasa 20 belediyenin üzerine çıkamazdı. Alsancak'a mitinge geliyor, arkaya otobüsleri saklıyor. AK Parti'nin ilk dönemindeki yığma sistemini uyguluyorlar. Kendisi 'Zübük' filmini çok iyi izlemiş, şimdi de 'İllegal Hayatlar' filmini oynuyor. Rozet takmayı şov haline getirmiş ama CHP'nin efsunlu 6 okunun felsefesinden habersiz."

Rıfat Nalbantoğlu'na yapılan "dinozor" göndermesi ve Gökhan Günaydın değerlendirmesi

Parti içindeki tecrübeli isimlere yönelik takınılan üslubu ve Gökhan Günaydın'ın tutumunu değerlendiren Çevikel:

"Rıfat Nalbantoğlu çok değerli bir siyasetçidir. Onunla görüştüğümde '80 yaşından sonra milletvekilliği olur mu abi' diye espri yapmıştım. Ona 'dinozor' göndermesi yapılmış. Böyle bir nezaketsizlik ancak Özgür'ün şürekasında olur; başka hiçbir partide, hiçbir örgütte olamaz. Siz orada Rıfat Nalbantoğlu'nun şahsını değil, Atatürk’ün makamını ve 6 oku hedef alıyorsunuz. Öte yandan Gökhan Günaydın abim çok farklı, çok asil bir insandır. Yıllar önce bana Kılıçdaroğlu ile anlaşamadığını söylemişti. Ben yine de Gökhan Günaydın'a şu an bulunduğu macerayı yakıştramıyorum. Eğer yeni bir partide birisi lider olacaksa, birikimiyle Gökhan Günaydın olmalıydı."

Devlet Bahçeli debriyaj gibi

Cumhur İttifakı ve parti içi gruplaşmalar hakkında çarpıcı tespitlerde bulunan Çevikel şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli, Türkiye bir arabaysa adeta debriyaj gibidir. Her şeyi kontrol eder. Bazen Karslıların deyimiyle 'suya gül atar', ortalığı karıştırır. Bahçeli'yi sırf hükümet tarafı olarak görmüyorum, devletin bekası için bir şeyler yaptığını düşünüyorum. CHP içerisinde 'Kim AK Parti'ye yakın?' diye soruyorsanız; benim eski arkadaşım Özgür'dür. Devlet Bey'le samimiyeti, Bülent Arınç'la ilişkileri maşallah ortada. CHP'lileri 'AK Parti yancısı' diye suçlayanlar bir merkezden yönetilen haberlerdir; dönüp Özgür'ün ilişkilerine baksınlar."

"İzmir'de Utku Gümrükçü'ye organize saldırı var, insanlar kurtarıcı aramasın"

İzmir siyasetindeki son duruma ve partililere yönelik uyarılarda bulunan Mustafa Çevikel, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"CHP'nin A takımında Utku Gümrükçü gibi isimler gece gündüz çalışıyor. Ancak Özgür ve ekibi İzmir'de organize bir şekilde Utku'ya saldırıyor. Rant devşirmek için oraya gelmişler. İl binasında durup Genel Başkana laf atan, Çağatay Güç gibi tuhaf tavırlar sergileyen tipler türedi. Genel Başkana laf atarak holigan kazanabilirler ama bu gemi fazla yürümez.

Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Atatürk ne demiş? 'Zora düştüğünüzde kurtarıcı aramayın, kurtarıcı kendiniz olun.' Özgür Özel hariç sokaktan kimi çevirseniz lider yapın ama Özgür'ü kendinize kurtarıcı seçmeyin. Cumhuriyet Halk Paritsi için Özgür Özel 9 şiddetinde bir deprem değildir ama yıkıcı bir mide ağrısı gibi örgütleri kilitlemiştir. İnsanlarımız hakikatin peşinden koşmalıdır."