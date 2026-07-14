Son Mühür - HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Şimşek, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı ve bağımsızlığı korumak için canını ortaya koyan 251 şehidi ve 2 bin 301 gaziyi minnetle andıklarını belirtti. Bu tarihi direnişin milletin egemenlik iradesini tüm dünyaya gösteren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Şimşek, HAK-İŞ teşkilatı olarak demokrasi bilincini gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"Demokrasi nöbetlerinin en ön safında yer aldık..."

HAK-İŞ’in her türlü vesayet odağına ve terör girişimine karşı her zaman net bir duruş sergilediğini kaydeden Şimşek, darbe girişiminin ardından 26 gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanında demokrasi nöbetleri tuttuklarını hatırlattı. Konfederasyonun demokratik değerleri savunma konusundaki kararlılığına dikkat çeken Şimşek, "Bu uğurda, HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş; onlarca üyemiz gazi olmuştur. Tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye idealine kararlılıkla yürüyoruz"

Aradan geçen 10 yıllık süreçte devletin kararlılığı ve toplumun desteğiyle önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Şimşek, daha güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefine olan inançlarını yineleyen Şimşek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkede barış, huzur ve istikrarın kalıcı hale gelmesini temenni ettiklerini, milli birliğe zarar verecek her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.