Şehir hayatının koşturmacasından yorulup Ege’nin o sakin, telaşsız havasını solumak isteyenlerin yolu er geç Özdere’ye düşer. İzmir’in o çok bilinen, kalabalık ve gürültülü popüler tatil beldelerinin aksine Özdere, hâlâ o eski sahil kasabası ruhunu korumayı başaran nadir sığınaklardan biri. Peki, yeşille mavinin birbirine sokulduğu bu huzurlu köşe İzmir'in tam olarak neresinde kalıyor ve buraya nasıl gidilir?

Menderes’in Mandalina Kokulu Kıyısı

Özdere, İzmir’in güneyinde yer alan Menderes ilçesine bağlı şirin bir sahil beldesi. Menderes ilçe merkezinden güneye doğru kıvrılan yollardan geçerek yaklaşık 43 kilometre sonra bu güzel kıyı şeridine ulaşıyorsunuz. İzmir’in tam merkezine (Konak) ise yaklaşık 70 kilometre mesafede yer alıyor.

Özdere’yi asıl özel kılan şey, arkasını yasladığı yemyeşil çam ormanları ile önündeki alabildiğine uzanan Ege Denizi’nin iç içe geçmiş olması. Sahil şeridi boyunca sıralanan mandalina bahçeleri, özellikle sonbaharda etrafa yayılan o mis kokusuyla beldenin imzası gibidir. Yaklaşık 40 kilometrelik geniş sahilinde yer alan koyları ve ince kumlu plajları, dalgasız ve sığ deniz arayan aileler için burayı vazgeçilmez kılıyor. Yazın kavurucu sıcağında bile insanı yormayan o tatlı Ege esintisi ise buraya gönlünü kaptıran yazlıkçıların en büyük şansı.

Efes’e ve Kuşadası’na Komşu: Özdere’ye Yol Tarifi

Özdere, coğrafi konumu sayesinde sadece deniz tatili yapmak isteyenlere değil, etrafı keşfetmek isteyen gezginlere de harika bir çıkış noktası sunuyor. Popüler tatil merkezi Kuşadası’na sadece 35 kilometre, tarihin kokusunu içine çekebileceğiniz Efes Antik Kenti ve Selçuk’a ise 31 kilometre mesafede yer alıyor. Hatta sakinliğiyle bilinen Seferihisar da buraya sadece bir saatlik keyifli bir sürüş uzaklığında.

Ulaşım konusu ise tatilcileri yormayacak kadar zahmetsiz. Eğer havayoluyla gelecekseniz, Adnan Menderes Havalimanı Özdere’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta kalıyor. Havalimanından ya da İzmir otogarından kalkan düzenli minibüsler ve belediye otobüsleri (ESHOT) sayesinde özel aracınız olmasa bile beldeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Kendi aracıyla yola çıkanlar ise çam ağaçlarının gölgelediği Menderes yollarını takip ederek, yarımada havasını koklaya koklaya Özdere’ye varabiliyor.