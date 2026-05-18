Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali, bu yıl 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İki gün sürecek organizasyonda bu sene 4 farklı ülkeden halk oyunları toplulukları sahne alacak.

4 ülkenin dansçıları sahne alacak

Festival kapsamında Türkiye, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna’dan gelen halk oyunları ekipleri yöresel gösterilerini sergileyecek. Yabancı dansçıların kendi kültürlerine ait koreografileri sahneleyeceği etkinlikler, ilçede iki farklı noktada kurulacak sahnelerde izleyiciyle buluşacak.

Gösteriler Özdere ve Amfi Tiyatro’da

Belediyenin paylaştığı etkinlik takvimine göre şenlik programı iki ayrı merkezde icra edilecek. Festivalin ilk günü olan 21 Mayıs Perşembe akşamı gösteriler Özdere Meydanı’nda yapılacak. Etkinliğin ikinci ayağı ise 23 Mayıs Cumartesi günü Menderes Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Her iki noktadaki programlar da saat 20.00’de başlayacak.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek’ten davet

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, festivalin ilçede yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıllarda da düzenlediğimiz Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali’ni bu yıl da düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gören bir festival. Farklı ülkelerden halk oyunları ekiplerinin kendi kültürlerinden performanslar sergileyeceği harika bir etkinlik olacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz."

