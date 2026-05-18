Son Mühür- İzmir'in en lezzetli festivali olarak anılan 16. Uluslararası Emiralem Çilek Festivali mis gibi kokusu ve eşsiz tadıyla İzmir'i ayağa kaldırdı. Festival İzmir ve çevre iller başta olmak üzere vatandaşın yoğun ilgisiyle yapıldı.

Bu yıl İtalya, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek gibi çilek yetiştiricisi ülkelerden de sektörün profesyonelleri, bürokratlar ve halk dansları topluluklarına ev sahipliği yaparak, uluslararası nitelik kazanan festivale bir milyonun üzerinde vatandaş katıldı.

Vatandaş eğlenceye doydu!

Festival kapsamında düzenlenen konserler ve etkinlikler vatandaşı oldukça etkiledi. Derya Bedavacı ve Murat Boz sahneyi öyle bir doldurdu ki vatandaş oradan ayrılmak istemedi. Hakan Doğanay ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun renkli sunumları, Okan Bear, Girift Band ve Oğuz Görceğiz sahneyi coşturdu.

Festival öylesine dolu geçti ki yarışmalar adeta bayram havasındaydı. Playstation, masa tenisi ve bilardo gibi turnuvaların düzenlendiği alanda, en güzel çilek ve en güzel çilekli pasta yarışmaları da düzenlendi.

"Sadece Emiralem’in değil, Izmir’imizin, güzel ülkemizin ortak gururudur"

Festivali değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Her yıl olduğu gibi yine muhteşem bir festivalin sonuna geldik. Fakat biz bu kapanışı asla bir son gibi görmüyoruz. Bu kapanış; yeni heyecanların, yeni hedeflerin ve daha büyük buluşmaların başlangıcıdır. Bu yıl Emiralem, tarihinde ilk kez uluslararası bir festivale ev sahipliği yaptı. Festival alanımız büyüdü, stant sayımız bine ulaştı. Bu yıl milyonlarca gönül; Emiralem çileğinin lezzetinde, Menemen’in bereketinde, samimiyetinde ve coşkusunda buluştu.

Artık uluslararası kıymet kazanmış bir festivale sahip olmak; sadece Menemen Belediyesi’nin ya da sadece Emiralem’in değil, Izmir’imizin, güzel ülkemizin ortak gururudur. Murat Boz’dan Derya Bedavacı’ya, Türk mutfağı’nın en sevilen isimlerinden Sahrap Soysal’dan halk oyunları ekiplerine, çocuk etkinliklerinden uluslararası sempozyuma ve yarışmalarımıza kadar; üç gün boyunca dolu dolu, unutulmaz bir festival yaşadık.

Bizim için hiçbir festival bir son nokta değildir. Her festival; bir sonrakini daha güçlü, daha coşkulu ve daha kapsamlı yapma iradesidir. İşte bu sebeple bugün sizlere gönülden söz veriyorum: Bu yıl nasıl büyük bir heyecan yaşadıysak, gelecek yıl çok daha güçlü bir organizasyonla, çok daha büyük bir coşkuyla yeniden buluşacağız.

Emiralem Çilek Festivalimiz; üretimin, bereketin, kardeşliğin ve kültürün buluştuğu büyük bir marka olarak büyümeye devam edecek. Alın terini böylesi lezzetli bir meyveye dönüştüren üreticimize, İzmir'in ve Ege'nin her noktasından festivalimize gelip bizi yalnız bırakmayan ziyaretçilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.