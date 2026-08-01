Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap ederek teşkilat çalışmalarından kentsel dönüşüme, ekonomi müjdelerinden "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar önemli mesajlar verdi. İstanbul'un 39 ilçesi ve 16 milyon sakinine selam göndererek konuşmasına başlayan Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin açık ara birinci siyasi hareketi olduğunu vurgulayarak toplam üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını, İstanbul'da ise son 15 ayda 253 bin yeni üye kazandırılarak toplam üye sayısının 2 milyon 198 bine çıkarıldığını açıkladı.

Bu alanda Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu'nun ilk beş ilçe olduğunu belirten Erdoğan, 14 Ağustos'ta Ankara'da coşkulu bir mitingle partinin kuruluşunun 25. yıl dönümünün kutlanacağını ifade etti. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmenin bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Erdoğan; bugüne kadar yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün yenilendiğini, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla 377 bin konutun dönüştürüldüğünü ve Eylül ayında hayata geçirilecek ilk etapta 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının piyasa rayicinin altında, 3 yıllık sözleşmelerle dar gelirli ailelere sunulacağını müjdeledi. Esnaf ve sanatkarlara yönelik de Hazine destekli işletme kredisi limitinin 1,5 milyon liraya, yatırım kredisi limitlerinin ise 3,5 milyon liraya yükseltildiğini duyuran Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıllık terör sorununu ekonomik faturalarıyla birlikte kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin Gazi Meclis gündemine gelmesiyle birlikte daha da ivme kazanacağını belirtti.