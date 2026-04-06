Son Mühür- Uşak Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere meclis toplantı salonunda bir araya geldi.

Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen oylamaya toplam 29 meclis üyesi katıldı. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Hatice Terekeci Özkan ile AK Parti’nin adayı Şemsettin Karabulut yarıştı.

İlk iki turda sonuç değişmedi

Yapılan oylamada CHP’li Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken, AK Parti adayı Şemsettin Karabulut 9 oyda kaldı. Oylamada ayrıca 2 oy boş kullanıldı.

İlk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı. İkinci turda da tablo değişmedi. Adayların aldığı oy sayıları aynı kalırken, seçim süreci üçüncü tura geçti.

Üçüncü turda çoğunluk sağlandı

Seçimin üçüncü turunda oy çokluğu esasına göre yapılan oylamada, 18 oy alan Hatice Terekeci Özkan Uşak Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. AK Parti adayı Şemsettin Karabulut yine 9 oyda kalırken, 2 oy boş olarak kayıtlara geçti.

Görev değişimi süreci tamamlandı

Bu sonuçla birlikte, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yerine başkan vekilliği görevini Hatice Terekeci Özkan üstlenmiş oldu. Belediye yönetiminde yeni dönem resmen başlamış oldu.