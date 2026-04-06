Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından açıklanan isme göre İstanbul'un yeni il başkanı, Silivri'nin eski belediye başkanı Volkan Yılmaz oldu. Atama kararı siyasi çevrelerde hızla yankı bulurken, Volkan Yılmaz'ın geçmişi ve kariyerine ilişkin araştırmalar da yoğunlaştı. Peki MHP İstanbul il başkanı Volkan Yılmaz kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Volkan Yılmaz'ın hayatı ve eğitimi

Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972'de İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Kâmiloba Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatının yanı sıra uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem Silivrispor forması da giydi. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Volkan Yılmaz'ın iş dünyasındaki geçmişi

Yılmaz, iş dünyasında da aktif roller üstlendi. Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi üyeliği görevini de sürdürdü. Bunun yanı sıra 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde de görev aldı.

Volkan Yılmaz'ın siyasi kariyeri

MHP saflarında uzun soluklu bir siyasi geçmişe sahip olan Yılmaz, partide çeşitli kademelerde sorumluluk üstlendi. Silivri İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden başlayan süreci, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevleriyle devam etti. MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi de olan Yılmaz, 25. ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olarak yarıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Volkan Yılmaz, şimdi İstanbul'daki yeniden yapılanma sürecinin başına geçerek partinin en kritik il teşkilatını sıfırdan kurmakla görevlendirildi.