Son Mühür - ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Hürmüz Boğazı'nda taşımacılığın yeniden normale döneceği beklentisi petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, artan jeopolitik hassasiyet nedeniyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın 19 Haziran’da resmiyet kazanacağının açıklanması, enerji piyasalarında hızlı fiyatlamalara yol açtı. Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası gemi trafiğine açılacağı beklentisi, küresel arz endişelerini önemli ölçüde hafifletti. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği kritik geçiş noktasının yeniden faaliyete geçeceği öngörüsüyle yatırımcılar petrol piyasasında satış pozisyonlarını artırdı.

Altında son durum

Anlaşmanın duyurulmasının ardından petrol piyasasında sert düşüşler yaşandı. Brent petrol yüzde 4’ü aşan kayıpla 84 doların altına inerken, fiyatlar 83,6-84 dolar aralığında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) de gerileyerek 80-81 dolar bandına çekildi. Bu düşüşle birlikte petrol fiyatları, mart ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri gördü. Piyasa uzmanları, anlaşmanın uzun vadeli olarak uygulanması halinde enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin sürebileceği görüşünde birleşiyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatının yeniden normal akışına dönmesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri azaltabilir. Bu durumun piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklenirken, bazı finans kuruluşları Brent petrol fiyatının yılın ilerleyen aylarında 80 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği tahmininde bulunuyor.

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